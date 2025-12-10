不燒錢也能贏！蘋果AI慢半拍股價卻逆轉勝

鉅亨網編譯段智恆 2025-12-10 02:10

Needham Aggressive Growth Fund 投資經理 John Barr 指出：「令人驚訝的是，其他科技巨頭正加速投入資本支出，但蘋果依然保持節制，掌控花費。」目前，蘋果市值已達 4.1 兆美元，並在標普 500 權重中超越微軟、逼近輝達。

儘管仍會逐步把 AI 融入產品，市場認為蘋果成功避免了「AI 軍備競賽」及隨之而來的巨額資本支出。Glenview Trust Company 投資長 Bill Stone 更形容蘋果是「反 AI 概念股」，目前正受益於市場對 AI 投資風險的擔憂。

股價昂貴引發爭議 部分「大戶」開始調節

隨著股價急漲，蘋果估值也迅速攀升，使市場開始討論投資人是否為其防禦性屬性付出過高價格。目前，蘋果本益比約達 33 倍 (未來 12 月預估獲利)，僅略低於 2020 年 9 月高點 35 倍；過去 15 年的平均本益比不到 19 倍。相比之下，在《彭博》七大科技股指數內，蘋果已成為僅次於特斯拉(TSLA-US)(本益比 203 倍) 的第二高估值成分股。

MoffettNathanson 共同創辦人 Craig Moffett 表示：「蘋果是否能靠目前的估值持續為投資人帶來具吸引力的增值？這是一個值得質疑的入場時機。」他認為市場可能正在為蘋果的防禦特性付出過高溢價。

值得注意的是，巴菲特旗下的波克夏海瑟威 (BRK.B-US) 在今年第三季減碼蘋果持股 15%，同時增持最新 AI 熱門股 Alphabet(GOOGL-US)。儘管如此，蘋果仍是波克夏投資組合中市值最高的核心持股。

從技術面來看，BTIG 首席市場技術分析師 Jonathan Krinsky 指出，蘋果股價偏離 200 日均線過大，「看起來可能在明年 1 月出現回落。」但他同時強調，長線趨勢「仍無疑是偏多」。

AI 越成熟、蘋果越受益？市場視為安全避風港

儘管尚未積極推進 AI 商業化，市場認為蘋果仍將在技術成熟後直接受惠，並透過裝置銷量與服務業務獲得更高利潤。隨著 AI 走向大眾化，更多使用者可能透過 iPhone 與 Mac 等蘋果裝置使用 AI 功能，同時帶動雲端與內容付費服務。