鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-05 22:40

美股主要指數周五 (5 日) 開盤走高，但投資人普遍縮手觀望，在聯準會 (Fed) 偏好參考的個人消費支出 (PCE) 物價指數公布前，不願進行大額押注。大型科技股領漲，美國公債則持續承壓，10 年期殖利率上行，使本周恐成自 6 月以來表現最弱的一周。

〈美股早盤〉科技股領漲！投資人靜待PCE通膨數據 主要指數開高(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 120 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 70 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 1.4%。

‌



美國股指期貨在周五開盤前收斂漲幅，投資人於美國個人消費支出物價指數 (PCE) 公布前縮手觀望。美國公債市場本週表現疲弱，10 年期公債殖利率再度升高，本週恐創下 6 月以來最差單週表現。

標普 500 指數期貨一度上漲 0.3%，但隨後回吐漲幅，投資人不願在通膨數據出爐前擴大押注。現貨市場方面，標普 500 在前一交易日收盤接近歷史新高。10 年期公債殖利率小幅上升 1 個基點至 4.11%，公債價格續跌。

市場普遍預期，聯準會 (Fed) 下周將宣布降息，並預料明年將持續寬鬆至 2026 年。將於周五公布的 9 月個人消費支出 (PCE) 物價指數與扣除食物與能源的核心 PCE 數據，為市場關注焦點。經濟學家預計，核心 PCE 月增率將連續第三個月維持 0.2%，年增率則略低於 3%。

儘管通膨仍顯「黏性」，市場認為仍不足以阻止 12 月降息。不過，若數據顯示通膨壓力仍未明顯降溫，可能影響 Fed 主席鮑爾在會後記者會中的措辭。

瑞士百達資產管理銀行 (Bank J Safra Sarasin) 策略師 Wolf von Rotberg 表示，若鮑爾強調通膨風險，市場可能重新定價 2026 年的利率預期，推升長天期殖利率並壓抑股市估值。

科技相關市場情緒有所改善。輝達 (NVDA-US) 供應商鴻海 (2317-TW) 公布亮眼銷售表現，激勵科技股氛圍，另中國 AI 晶片廠摩爾線程 (Moore Threads) 在上海掛牌首日大漲 425%。不過，Netflix 股價在盤前下跌逾 4%，因公司宣布與華納兄弟探索 (Warner Bros. Discovery) 達成內容合作與業務交易安排。

加密資產市場方面，貝萊德 (BlackRock) 旗下的 iShares 比特幣信託基金近來面臨明顯資金撤出。根據《彭博》統計，自 10 月以來，該基金已連續五周遭到資金淨流出，累計撤資逾 27 億美元，周四再出現 1.13 億美元贖回，若延續此趨勢，將寫下連續六周流出紀錄。比特幣價格在周五跌破 9.1 萬美元。

大宗商品價格波動加劇。受惠花旗 (C-US) 上調銅價展望與美國庫存增加引發供應短缺預期，銅價再創新高。布蘭特原油在每桶 63 美元附近震盪，金價則連續兩日走高。

截至台北時間周五（5 日）22 時許：

焦點個股：

Netflix(NFLX-US) 早盤股價下跌 4.26%，至每股 98.82 美元

Netflix 周五宣布，已同意以現金加股票方式收購華納兄弟探索公司 (WBD-US) 的影視與串流資產，交易估值約 720 億美元，企業價值約 827 億美元。交易完成後，Netflix 將取得華納旗下電影與電視工作室，以及串流服務 HBO Max 與 HBO 相關影視資產。

此外，Netflix 為完成收購華納兄弟探索公司的影視與串流資產，正籌組大額融資。Netflix 已取得華爾街銀行提出的 590 億美元貸款承諾，用於支撐此次併購案，規模將成為近年罕見的大型過渡性企業融資。

Meta(META-US) 早盤股價上漲 0.72%，至每股 666.27 美元

根據《Axios》報導，Meta 於周五宣布，已與多家新聞出版機構達成商業性人工智慧 (AI) 資料授權協議，合作內容涵蓋全球新聞、娛樂與生活風格類別。

合作伙伴包括《USA Today》母公司 Gannett、《時人雜誌》(People)、《CNN》、《福斯新聞》(Fox News)、《The Daily Caller》、《Washington Examiner》以及法國《世界報》(Le Monde)。這些協議允許 Meta 在其 AI 聊天工具中即時存取新聞內容，用於回答與時事相關的查詢。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月 PCE 物價指數年增率預期 2.8%，前值 2.7%

美國 9 月 PCE 物價指數月增率預期 0.3%，前值 0.3%

美國 9 月核心 PCE 物價指數年增率預期 2.9%，前值 2.9%

美國 9 月核心 PCE 物價指數月增率預期 0.2%，前值 0.2%

美國 9 月個人收入月增率預期 0.3%，前值 0.4%

美國 9 月個人支出月增率預期 0.3%，前值 0.6%

美國 9 月實質個人消費支出月增率預期 0.4%

美國 12 月密大消費者信心指數初值前值 51.0

華爾街分析：

高盛研究團隊出具最新研究報告指出，美國勞動市場已出現顯著降溫跡象，當前數據強烈暗示 Fed 本月降息 1 碼已成定局。

展望 2026 年，高盛預測美國經濟將在關稅政策影響減弱、減稅措施生效及金融環境寬鬆等多重因素推動下，達到 2% 至 2.5% 的成長率回升。