鉅亨網編譯段智恆 2025-12-05 21:30

收購華納影視資產有多貴？Netflix靠銀行融資籌590億美元(圖：REUTERS/TPG)

根據 Netflix 與多家銀行周五發布的消息，這筆「無擔保過渡性貸款」(Unsecured Bridge Loan)由富國銀行 (WFC-US)、法國巴黎銀行(BNP Paribas) 與匯豐銀行 (HSBC) 共同提供。此類短期貸款通常在併購完成後，轉換為公司債等長期融資工具。

根據《彭博》資料，590 億美元規模的企業過渡性貸款將位列歷史大型融資之一。啤酒巨頭百威英博 (Anheuser-Busch InBev) 於 2015 年收購南非釀酒商 SABMiller 時，曾獲得 750 億美元融資，仍為目前最大紀錄。

Netflix 周五宣布，已同意以現金加股票方式收購華納兄弟探索公司的電影與電視工作室，以及串流服務 HBO Max 與 HBO 相關影視資產。交易估值為每股 27.75 美元，由 23.25 美元現金與 4.50 美元 Netflix 股票組成，股權價值約 720 億美元，企業價值約 827 億美元。

華納兄弟探索公司計畫在交易完成前，將 CNN、TNT 與 TBS 等付費電視頻道分拆成獨立上市公司，併購預計在 12 至 18 個月內完成，約落在 2026 年第三季。