search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

全球84國用戶收到警告！蘋果官方通報：恐遭國家級駭客攻擊

鉅亨網編譯段智恆

蘋果 (AAPL-US) 周五 (5 日) 證實，已向全球 84 個國家的用戶發送最新一輪「網路攻擊威脅通知」(Cyber Threat Notifications)，提醒部分用戶可能遭到國家級駭客或間諜監控。通知在 12 月 2 日陸續送達，被視為蘋果持續防堵「國家資助型監控行動」的重要措施之一。目前尚無法確認台灣是否包含在這波通報範圍內。

cover image of news article
全球84國用戶收到警告！蘋果官方通報：恐遭國家級駭客攻擊(圖:Reuters/TPG)

蘋果並未透露受影響的使用者數量，也未說明可能發動監控的來源國或組織。聲明僅指出，當公司研判用戶遭到「國家支持的攻擊者」(State-sponsored Attackers) 鎖定時，便會發出警告。這類警告通常與極具資本與技術能力的駭客行動有關，可能涉及政府或情報單位。目前尚無法確認台灣是否包含在這波通報範圍內。


外媒指出，蘋果近年曾多次向全球多國人士發送類似通知，引發政治與外交層面的震動。例如過去部分歐盟高官、記者及反對派人士收到蘋果警示後，曾促使政府機關展開調查，甚至與國家間諜軟體 (例如 Pegasus 間諜程式) 相關的案件再次受到關注。

蘋果此次聲明也補充，截至目前為止，公司已向「超過 150 個國家的使用者」發出過相關警示。這顯示國家級網路監控行動具備高度跨國性與長期性，可能涉及政治監控、企業間諜，甚至是針對科技、高階製造與國防產業的資訊竊取。

資安專家指出，由於蘋果在安全通報上採取保密策略，不公開攻擊者來源，但能觸發蘋果發出警示，通常代表威脅具可信度且風險極大。分析認為，在全球逐漸步入人工智慧 (AI)、能源、地緣科技競爭加劇的時代，涉及國家力量的網路間諜攻擊恐將持續升溫。


文章標籤

蘋果資安國家級駭客網路攻擊通報iPhone警告安全警示產業科技TOP

相關行情

台股首頁我要存股
蘋果278.26-0.87%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty