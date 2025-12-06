鉅亨網編譯段智恆 2025-12-06 01:00

蘋果 (AAPL-US) 周五 (5 日) 證實，已向全球 84 個國家的用戶發送最新一輪「網路攻擊威脅通知」(Cyber Threat Notifications)，提醒部分用戶可能遭到國家級駭客或間諜監控。通知在 12 月 2 日陸續送達，被視為蘋果持續防堵「國家資助型監控行動」的重要措施之一。目前尚無法確認台灣是否包含在這波通報範圍內。

全球84國用戶收到警告！蘋果官方通報：恐遭國家級駭客攻擊(圖:Reuters/TPG)

蘋果並未透露受影響的使用者數量，也未說明可能發動監控的來源國或組織。聲明僅指出，當公司研判用戶遭到「國家支持的攻擊者」(State-sponsored Attackers) 鎖定時，便會發出警告。這類警告通常與極具資本與技術能力的駭客行動有關，可能涉及政府或情報單位。目前尚無法確認台灣是否包含在這波通報範圍內。

‌



外媒指出，蘋果近年曾多次向全球多國人士發送類似通知，引發政治與外交層面的震動。例如過去部分歐盟高官、記者及反對派人士收到蘋果警示後，曾促使政府機關展開調查，甚至與國家間諜軟體 (例如 Pegasus 間諜程式) 相關的案件再次受到關注。

蘋果此次聲明也補充，截至目前為止，公司已向「超過 150 個國家的使用者」發出過相關警示。這顯示國家級網路監控行動具備高度跨國性與長期性，可能涉及政治監控、企業間諜，甚至是針對科技、高階製造與國防產業的資訊竊取。