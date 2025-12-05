Netflix買下華納影視與HBO！720億美元巨案曝光

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-05 20:26

綜合外媒報導，Netflix(NFLX-US) 周五宣布，已同意以現金加股票方式收購華納兄弟探索公司 (WBD-US) 的影視與串流資產，交易估值約 720 億美元，企業價值約 827 億美元。交易完成後，Netflix 將取得華納旗下電影與電視工作室，以及串流服務 HBO Max 與 HBO 相關影視資產。

影視史重大合併！Netflix砸720億美元收購華納兄弟探索公司(圖：REUTERS/TPG)

不過交易結束前，WBD 將先分拆其旗下有線電視頻道資產，包括 CNN、TNT 與 TBS 等，另行成立一間上市公司。這起合併案預計將在有線頻道分拆完成後才能交割，目前預計於 2026 年第三季正式完成。

根據協議，華納股東將獲得每股 27.75 美元的對價，分別由 23.25 美元現金與 4.50 美元 Netflix 股票構成。華納股價周四收在 24.5 美元，市值約 610 億美元。Netflix 股價則因併購消息在盤前下跌約 3%，派拉蒙 Skydance(PSKY-US) 下跌約 2%，康卡斯特 (CMCSA-US) 則持平。

這起交易象徵 Netflix 戰略大轉向。Netflix 以郵寄 DVD 起家，靠向外授權購入內容崛起，後來轉向製作自家影集與電影，如今則進一步拿下大型傳統影視資產。

收購完成後，Netflix 將取得好萊塢最重要的內容庫之一，包括《哈利波特》(Harry Potter)、《六人行》(Friends)、《綠野仙蹤》(The Wizard of Oz)、DC 超級英雄系列與 HBO 經典影集如《黑道家族》(The Sopranos) 與《冰與火之歌：權力遊戲》(Game of Thrones)。

Netflix 共同執行長薩蘭多斯 (Ted Sarandos) 表示，結合華納內容可讓公司「為世代打造新的影視敘事」。外媒指出，Netflix 在談判中承諾未來仍將讓華納電影進入院線，意在化解好萊塢對其「弱化戲院市場」的疑慮。Netflix 也在談判期間主張，將串流服務與 HBO Max 以捆綁方式降低價格，可利於消費者，在一定程度上回應市場可能對壟斷的擔憂。

該交易仍必須接受美國與歐洲的反壟斷審查。部分政界人士已表態關切，包括美國共和黨籍眾議員伊薩 (Darrell Issa) 致函監管機構，認為併購可能損害市場競爭。然而 Netflix 則向外強調 YouTube(Alphabet 旗下) 才是其主要競爭對手，而非傳統影業公司。