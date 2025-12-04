鉅亨網編譯段智恆 2025-12-04 02:00

AI泡沫要爆？甲骨文風險亮紅燈 CDS飆破16年高點

隨著科技巨頭近月大量發債、資本支出加速膨脹，市場對未來回報能否支撐當前債務速度的擔憂日益加劇，使甲骨文成為投資人防範 AI 風險的主要避險標的之一。

甲骨文 CDS 飆高 市場憂 AI 泡沫風險

《彭博》引述 ICE Data Services 資料指出，甲骨文相關的信用違約交換 (Credit Default Swap, CDS) 成本周二收於 1.28 個百分點，為 2009 年 3 月以來最高水準，較前一日再上升近 0.03 個百分點，更較今年 6 月低點的 0.36 個百分點大幅跳升，等同半年內狂飆逾三倍。CDS 價格隔日雖稍微回落，但仍維持在危機以來最緊繃的區間。

交易員指出，甲骨文成為市場對 AI 泡沫疑慮升溫時的「風險替代品」(Proxy)，原因在於其信用評等低於其他雲端巨頭，加上近月透過自有名義及合作專案累積龐大債務，使其 CDS 成為避險 AI 投資風險的直接管道。

TD Securities 策略師 Hans Mikkelsen 表示，當前 AI 熱潮與過往市場瘋狂時期相似，例如 2000 年前後的網路泡沫。市場雖無法證實 AI 支出是否將出現同樣反轉，但「債務與估值快速擴張」的組合已令部分投資人開始警戒。

摩根士丹利 (MS-US)11 月底也示警，若甲骨文債務持續增加，其 CDS 利差恐上探 2 個百分點，逼近 2008 年金融危機期間的歷史高點。

目前甲骨文約有 1,050 億美元總債務 (含租賃)，其中約 950 億美元為納入彭博美國投資級企業債指數的美元債，使其成為非銀行業最大發債企業之一。

科技巨頭掀發債潮 加劇信用憂慮

甲骨文在 9 月發行 180 億美元高評級美元債，並持續投入 AI 資料中心建置，與 OpenAI 合作的基礎設施項目也被市場視為「AI 投資潮中最大規模」之一。公司近年的 AI 策略高度依賴雲端運算擴張，使資本結構明顯更偏向負債端。

巴克萊 (BCS-US) 統計顯示，過去九周甲骨文 CDS 成交量高達 80 億美元，較去年同期的 3.5 億美元暴增逾 20 倍，顯示市場對該公司信用避險需求急遽升溫。

隨著 AI 資料中心投資遍地開花，TD Securities 預估，美國 2026 年投資級企業債發行量將突破 2.1 兆美元，改寫歷史紀錄。若科技業持續大量舉債，市場擔心買盤可能無法完全吸收，使企業被迫以更高利差吸引資金。TD 預估，投資級公司債利差明年恐擴大至 100 至 110 個基點，顯著高於今年的 75 至 85 個基點。

花旗 (C-US) 策略師則指出，雖然高槓桿產業不一定會走向危機，例如上個十年醫療保健產業曾成功以債務推動擴張，但 AI 產業債券投資人能分享的上行有限，若資金大量流向 AI 基礎建設，恐使長期信用風險上升。