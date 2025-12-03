空巴A320品質出包 全年交機目標砍30架

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-12-03 23:49

綜合外媒周三 (3 日) 報導，空巴因 A320 機身面板厚度不符標準，將今年交機目標從 820 架下修至 790 架，減少 30 架。不過該公司維持全年財務目標，股價周三上漲逾 3%，略為止穩，在此之前兩個交易日累計重挫近 7%。

空巴因A320機身面板厚度問題，將今年交機目標從820架下修至790架。(圖:Reuters/TPG)

《路透》周一率先披露，空巴其中一家外部供應商加工的面板厚度有誤。雖然這些零件仍可承受超標壓力，不算立即安全問題，但航空公司多不願冒險，擔心日後需要昂貴維修。

總計 628 架飛機需檢查，包括 168 架已在服役的飛機。業界消息指出，數十架生產中的飛機也發現瑕疵，但空巴強調只有部分需要進一步處理。

問題主要集中在客艙門周圍的機身前段，但機尾也發現部分瑕疵。《The Air Current》報導，每架飛機維修需拆換面板，耗時 3 至 5 周。

問題零件來自西班牙塞維亞的供應商 Sofitec Aero。業界消息指出，空巴 11 月僅交付 72 架飛機，低於預期。截至 10 月底已交付 585 架，11、12 月需再交付約 205 架才能達標。

儘管交機量下修，空巴維持全年財務目標，調整後營業利益目標仍為 70 億歐元 (約 82 億美元)，自由現金流目標 45 億歐元。

分析師認為，這顯示 A320 的高獲利能力，加上國防和直升機部門支撐。A320 最近超越波音 (BA-US)737，成為業界交付量最高機型。

花旗估計，交機量下修將使獲利減少 4 億至 4.5 億歐元，現金流減少 6 億歐元。分析師指出，維持財務目標意味空巴原本有望超越預期。