鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-12-03 18:00

歐洲電動車維修機構 EV Clinic 近日示警指出，搭載中國產 LG 化學 NCM811 三元鋰電池的特斯拉 Model 3 和 Model Y 車型有嚴重的電池可靠性問題，引發業界高度關注。

再曝電池缺陷！歐洲修車廠：中國產LG電池讓特斯拉Model 3跟Y車型故障率高 無法修復（圖：Shutterstock）

《InsideEVs》報導，根據 EV Clinic 揭露的訊息，與特斯拉在美國市場採用的松下 NCA 電池相比，由中國南京工廠生產的 LG 新能源 NCM811 電池表現明顯遜色，松下電池平均壽命可達約 40 萬公里，並且支持單一電芯的維修更換，而 LG 電池在行駛約 24 萬公里後便開始出現普遍性老化問題。

更棘手的是，超過 90% 的 LG 電池故障案例無法透過更換單一電芯來修復，因整個電池模組往往同步劣化，導致維修難度和成本大幅上升。

EV Clinic 進一步解釋，問題的核心在於 LG 電池的電芯內阻普遍偏高，高內阻不僅影響電池的整體效率，也容易引發過熱、輸出功率下降、續航力衰減，甚至有安全隱患。

根據 EV Clinic 實測數據，一個狀態良好的松下電池內阻約為 28 毫歐姆，而 LG 電池中，46 個電芯中有 15 個內阻超過 100 毫歐姆，其餘 30 個也都超過 50 毫歐姆。如此高的內阻意味著這些電芯的健康狀態極差，極易導致電池組整體性能下滑。

EV Clinic 指出，每修復一塊搭載問題 LG 電池的特斯拉車輛，平均虧損高達 2 萬歐元，因此他們將這種電池設計稱為「災難性設計」。EV Clinic 在 X 上發文指出，這些由中國製造並搭載 LG 電池的 Model 3 與 Model Y，其電池劣化速度遠超預期，故障率「極高」。

值得注意的是，特斯拉在全球銷售的電動車並非全部採用同一種高壓電池組，而是根據不同市場和車型，特斯拉向包括 LG 新能源、松下及中國寧德時代等多家供應商採購電池，例如，特斯拉在美國為 Model Y 和 Cyber​​truck 生產自家的 4680 電芯，但在北美以外市場，仍大量依賴外部供應商提供的電池。

對比之下，松下電池表現出了更優的穩定性和耐用性。EV Clinic 表示，松下電芯不僅內阻明顯較低，整體健康狀態和劣化程度也較佳，其使用壽命可達約 40 萬公里，而中國製造的 LG 電池往往在行駛約 25 萬公里後就達到使用極限。

此外，雖然 LG、三星 SDI 在歐洲以及松下在美國生產的鎳基電池整體表現優於中國產電池，但中國電池產業目前主要聚焦於成本更具優勢的磷酸鐵鋰（LFP）技術，該技術在西方市場也逐漸普及。

分析師指出，現代電動車電池技術已相對成熟，根據現有研究，2022 年後售出的電動車中僅有極少數需要更換電池。整體而言，高壓電動車電池的可靠性正不斷提升，未來還有進一步改進空間。

但 EV Clinic 未能明確指明那些年份或批次的特斯拉車型受到電池可靠性問題的影響，僅指出問題可能存在於多個年份的廣泛車型中。