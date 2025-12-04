鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-04 01:00

綜合外媒報導，歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德周三 (3 日) 表示，歐元區通膨在未來數月「可能維持在 2% 附近」，但全球關稅政策波動仍讓前景充滿不確定性。她強調，核心物價動能與中期回到目標水準「相符」，不過最新數據顯示部分價格指標出現上行驚喜，令市場重新評估明年初通膨是否真的會如預期滑落。

通膨卡在2%下不來？拉加德：歐元區物價恐在高檔徘徊好一陣子(圖：REUTERS/TPG)

通膨短期盤旋目標附近 ECB 稱風險呈雙向

拉加德在歐洲議會發言時指出，歐元區消費者物價年增率目前接近 ECB 設定的 2% 目標，核心物價壓力也朝向中期達標的方向前進。她預期「通膨在未來幾個月將維持在 2% 上下」，但提醒政策前景仍受全球貿易政策波動影響，「不確定性高於往常」。

11 月歐元區整體通膨升至 2.2%，略高於 10 月；核心通膨則維持在 2.4%。ECB 自 9 月開始將存款利率從 4% 高點減半，也多次暗示目前沒有急迫性需要再次調整利率。

不過，ECB 過去的通膨路徑預估顯示，通膨在明年初可能短暫低於 2%，並預估 2026 年第一季平均為 1.6%，直到 2027 年才回升至 2%。市場也密切關注央行將在 12 月 18 日公布的新一輪預測，包括首度納入 2028 年展望。

稍早，ECB 首席經濟學家雷恩 (Philip Lane) 也表示，通膨風險「並非單向」，近期數據出現「上行驚喜」，使得先前預期明年初通膨將跌破目標的路徑面臨挑戰。他指出：「部分數據往相反方向移動。」

2028 年首份展望 上行與下行風險並存

雷恩在另一場活動中提到，由於能源價格走勢偏弱，ECB 原本預期通膨會在明年初短暫跌破目標，但近期公布的部分數據卻出現反向變化，使短期預測增添不確定性。他並重申，央行不應對「明顯為短暫性的短期波動」反應過度。

有分析指出，近幾個月多項通膨指標高於經濟學家預期，讓市場對 ECB 先前的路徑評估產生疑問。ECB 9 月預測通膨今年為 2.1%、2026 年為 1.7%、2027 年為 1.9%，均略低於目標水準。

拉加德則表示，核心物價動能依舊朝向政策目標前進，但「全球貿易政策的波動讓前景存在明顯不確定性」。她強調，央行新的經濟預測將在 12 月會議公布，可望「為通膨路徑提供更多清晰度」。