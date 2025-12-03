鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-03 05:00

國際正聚焦在俄烏衝突走向及其對歐洲安全格局的深遠影響。隨著美國推動結束俄烏衝突的舉措持續推進，歐洲陷入了深深的憂慮之中，擔心即將達成的協議雖可能終結戰火，卻會為自身安全帶來更大危機。

美特使訪俄晤普丁談和平協議！專家：從「沒牌」到喪失話語權 歐洲膽顫心驚（圖：Shutterstock）

歐洲方面擔憂，遲早會達成的協議恐無法如歐洲領導人所期望的那樣對俄國進行有效懲罰或削弱，如此歐洲大陸的安全將置於更危險的境地，甚至可能要面對北約傳統保護者華盛頓與被視為歐洲安全最大威脅的莫斯科之間日益增長的經濟夥伴關係，儘管多數歐洲政府和北約都秉持這樣的觀點。

儘管烏克蘭人和其他歐洲人抵制了一些被認為嚴重親俄的 28 點和平計劃，但任何協議均可能給歐洲帶來重大風險。

然而，歐洲在影響協議方面能力極為有限，關鍵在於缺乏制定條款所需的硬實力。上週末美國與烏克蘭官員在佛州的會談，歐洲沒有代表出席，美國特使 Steve Witkoff 周二 (2 日) 訪問俄國總統普丁時，歐洲只能遠遠旁觀。

布魯塞爾地緣政治研究所智庫創始主任 Luuk van Middelaar 指出，人們逐漸意識到可能會達成一項「醜陋的協議」，川普希望按大國邏輯行事，這讓歐洲人深感不安。

美國國務卿盧比歐雖稱歐洲人將參與有關北約和歐盟在和平解決方案中角色的討論，但歐洲外交官從這種保證中獲得的安慰有限，因為協議各方面，從潛在領土讓步到美俄經濟合作，都會影響歐洲。

這項最新倡議引發了歐洲對美國北約承諾的最新憂慮，該承諾涵蓋核保護傘、武器系統和駐軍等許多方面。德國國防部長 Boris Pistorius 上周表示，歐洲人已不確定未來能信任哪些聯盟及其持久性。

儘管川普今年 6 月確認美國對北約及其共同防禦條款的承諾，但盧比歐打算缺席本周在布魯塞爾舉行的北約外長會議，這可能加劇歐洲的恐慌，因為歐洲擔心東部成員國會成為莫斯科的下一個目標。

歐洲官員表示，雖未看到普丁有結束俄烏衝突的跡象，但若衝突結束，不尊重烏克蘭領土完整的協議恐助長俄國氣焰。目前局勢顯示，即便邊界不正式變更，和平協議也可能讓俄國保留對武力奪取的烏克蘭領土的控制權。

川普政府未斷然拒絕俄國對頓巴斯地區部分主權要求，美國官員看到與俄國達成商業交易的機會，但歐洲擔心這會使俄國獲得資金重建軍隊，進而再次發動攻擊。

歐洲雖自 2022 年 2 月以來向基輔提供約 1800 億歐元援助，但難以對和平解決方案施加強烈影響。歐盟雖握有凍結的俄國資產這一潛在談判籌碼，卻未能就利用這些資產資助向烏克蘭提供貸款的提議達成協議。

由法國和英國領導的「意願聯盟」雖承諾部署「再保證部隊」，但遭俄國拒絕且即便部署規模有限，還得要美國支持。