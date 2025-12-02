〈美股早盤〉市場押注Fed降息、比特幣止跌帶動科技股 主要指數走揚

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-02 22:44

美股主要指數周二 (2 日) 開盤走高，從前一交易日的拉回中穩住腳步，市場押注聯準會 (Fed) 即將啟動降息，並等待本周稍晚公布的通膨數據。與此同時，比特幣在前一日重挫後止跌反彈，帶動科技股上揚，投資人趁勢進場逢低布局，使美股在 12 月的疲弱開局後再度回到上行軌道。

全球股市周二全面反彈，市場對高風險資產的拋售趨勢暫時緩和，而比特幣在連日下滑後出現止跌跡象，也有助於改善投資情緒。標普 500 期貨上漲 0.3%，顯示前一交易日的回檔後，漲勢可能重新展開。歐洲與亞洲股市同步走高，那斯達克 100 指數期貨亦上揚 0.4%。

比特幣在前一日重挫逾 5% 後轉為持穩，市場波動明顯收斂。美國公債殖利率溫和走揚，10 年期殖利率上升 2 個基點至 4.11%；美元變動不大。此前市場在 12 月一向偏強的季節性中開局不穩，使投資人較為謹慎，如今焦點轉向下周聯準會 (Fed) 會議，市場普遍認為 Fed 幾乎確定會降息。

市場焦點轉向 Fed 利率決策

巴黎 Ecofi Investissements 基金經理 Karen Georges 表示，目前缺乏重大催化因素，使市場處於「觀望」階段，特別是在下周 Fed 會議之前，投資人將密切留意美國的就業與通膨數據。科技股先前因估值偏高而成為 11 月震盪的中心，如今投資人正尋找下一波推動行情的動能。

市場普遍認為 Fed 下周若未降息，將對股市構成風險；但在近期較為溫和的通膨與就業報告，以及多位 Fed 官員的偏鷹轉鴿言論之下，降息預期仍然強勁。

Pepperstone 資深研究策略師 Michael Brown 指出，回檔仍提供「具吸引力的買點」。他表示，企業獲利穩定、經濟展現韌性、貿易局勢相對平穩，以及貨幣政策環境可能走向更寬鬆，仍是支撐多頭的核心條件。

研究機構 22V Research 則表示，押注美股走跌者應考量美國經濟的強勢表現及 AI 投資熱度。該機構認為，強勁的消費支出與持續的 AI 投資將支撐生產力成長，使企業具備維持獲利的空間。

S3 Partners 統計顯示，美股空頭在 11 月最後一周出現約 800 億美元的市值虧損，幾乎抹去整個月先前累積的約 950 億美元獲利。

大宗商品回落 比特幣震盪後走穩

比特幣方面，雖然周一大跌，但周二企穩讓市場情緒改善。《彭博》策略師 Conor Cooper 指出，比特幣過去類似規模的回檔後通常會迎來新一輪反彈，而明年 Fed 預期的降息將有助於深化金融環境寬鬆，成為支撐比特幣的重要因素。

目前市場整體氛圍較前一交易日明顯改善，但投資人仍在等待更明確的方向性訊號。隨著 Fed 利率決策臨近，美股、債市與加密資產的波動可能再度升溫。

截至台北時間周二（2 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.61%，至每股 432.75 美元

因電影《大賣空》(The Big Short) 聞名的投資人貝瑞 (Michael Burry) 再度將矛頭指向特斯拉，在最新部落格貼文中批評這家由馬斯克領導的電動車企業「估值荒謬」，同時警告特斯拉持續稀釋股東持股。貝瑞估算，特斯拉每年因發行新股而使股東持股遭稀釋約 3.6%，且在公司沒有實施庫藏股的情況下，股東稀釋問題將持續惡化。

邁威爾 (MRVL-US) 早盤股價上漲 2.48%，至每股 93.42 美元

邁威爾科技盤前續漲超 2%。消息面上，有媒體引述知情人士稱，邁威爾科技正在就收購晶片新創公司 Celestial AI 進行深入談判。該交易將以現金加股票的方式進行，價值數十億美元。包括產品里程碑帶來的收益在內，交易總價可能高於 50 億美元。知情人士稱，該交易最快可能在周二宣布。此外，大摩將邁威爾科技的目標價從 76 美元上調至 86 美元，維持「持有」評級。

華納兄弟探索頻道 (WBD-US) 早盤股價上漲 1.72%，至每股 24.28 美元

今日關鍵經濟數據：

無

