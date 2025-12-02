《大賣空》本尊再度開砲！狠酸特斯拉「估值荒謬」馬斯克薪酬更可怕
鉅亨網編譯段智恆
根據《路透》周一 (12/1) 報導，因電影《大賣空》(The Big Short)聞名的投資人貝瑞 (Michael Burry) 再度將矛頭指向特斯拉 (TSLA-US)，在最新部落格貼文中批評這家由馬斯克領導的電動車企業「估值荒謬」，同時警告特斯拉持續稀釋股東持股。這篇文章發布於他周日(11/30) 於 Substack 推出的付費電子報《Cassandra Unchained》。
貝瑞估算，特斯拉每年因發行新股而使股東持股遭稀釋約 3.6%，且在公司沒有實施庫藏股的情況下，股東稀釋問題將持續惡化。他指出，若馬斯克能確保特斯拉達成一系列營運與財務里程碑，這份史上最大規模的薪酬方案，未來 10 年可能讓馬斯克再獲得高達 1 兆美元的股票。
貝瑞寫道：「特斯拉的市值今天依然荒謬地被高估，而且已經持續很長一段時間。」
在估值水準上，特斯拉的本益比仍遠高於市場整體。根據 LSEG 數據，特斯拉目前的預估本益比約為 209 倍，不僅比自身過去五年的平均值 94 倍高出一倍以上，也遠高於標普 500 的約 22 倍水準。
截稿前，特斯拉未立即回應置評請求。特斯拉 (TSLA-US) 周一盤中股價小漲 0.10%，每股暫報 430.61 美元。
這並非貝瑞首次對特斯拉提出看空觀點。2021 年 5 月，他旗下的 Scion Asset Management 曾揭露大舉買入特斯拉看跌期權。不過他其後接受《CNBC》訪問時表示，該部位已經平倉，稱是一筆短期交易，而非長期押注。
貝瑞因在 2008 年金融危機前做空次貸商品而一炮而紅，該故事亦被改編為電影《大賣空》。近月來，他持續批評科技巨頭，包含輝達 (NVDA-US) 與 Palantir Technologies(PLTR-US)，質疑雲端基礎建設熱潮與人工智慧 (AI) 投資浪潮的真實獲利能力，並指控大型供應商利用會計手法在龐大硬體投資中誇大獲利。
貝瑞於 11 月正式關閉 Scion Asset Management，並將資金返還給投資人，同時宣布「全心投入」經營 Substack 上的付費電子報。他近期在該平台多次對 AI 估值表達嚴厲看法，並認為相關市場存在不可持續的泡沫風險。
