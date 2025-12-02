哪個年齡段是《動物方城市2》觀影主力？中國各地票房排名出爐

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-02 04:00

《瘋狂動物城 2》（Zootopia 2，台灣稱動物方城市 2）才上映 6 天就以人民幣（下同）19.6 億元的票房超越前作 15.4 億元的紀錄，加冕中國進口動畫票房冠軍。

《瘋狂動物城2》在11月29日單日票房高達7.3億元。（圖：Shutterstock）

《瘋狂動物城 2》在 11 月 29 日單日票房高達 7.3 億元，超越《復仇者聯盟 4：終局之戰》，登頂中國進口片單日票房冠軍。

據《第一財經》報導，截至 12 月 1 日（周一）下午 18 點 12 分，《瘋狂動物城 2》中國內地累計票房已經達到 20.27 億元。目前貓眼專業版預測內地總票房將突破 42 億元。

廣州宋小姐上周六下午在廣州天河一家影院看了這部電影。「當時附近的幾家影院都挺滿的。看電影的人主要是年輕情侶和小朋友居多。很多觀眾還帶著這部電影的周邊產品。」

上海胥女士上周六晚上帶著女兒去看《瘋狂動物城 2》。「當時買票的時候空餘的座位都賣完了，太靠前的位置我不喜歡，所以只能選擇比較晚的場次，就買了晚上 9 點多的票。」

什麼年齡段是《瘋狂動物城 2》的觀影主力？燈塔數據庫顯示，在該電影的想看用戶畫像中，25-29 歲觀眾的比重達 26.6%，在各年齡段中位居第一；其次是 20-24 歲年齡段，佔 22%，位居第二。也就是說，20-29 歲人群的比重高達 48.6%。

此外，30-34 歲人群佔 17.1%，35-39 歲人群佔 12.1%。

從地域分布看，哪些地方是《瘋狂動物城 2》的票房大倉？貓眼專業版的數據顯示，截至 12 月 1 日下午 16 點分，該電影在 7 個省份的票房已經過億，分別是廣東、江蘇、浙江、山東、上海、北京和四川。其中廣東的票房超過 2 億元，達到 2.28 億元。