別只盯GPU了！摩根士丹利：水資源危機才是AI界的滅頂之災
鉅亨網編譯陳韋廷
當華爾街目光聚焦在輝達 (NVDA-US)GPU 出貨量與電網負荷，一個更為隱蔽卻同樣致命的問題正悄悄逼近 AI 產業，而水資源危機便是這頭「灰犀牛」。
摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US)周三 (26 日) 出具最新研究報告指出，AI 不僅是電力消耗大戶，更是超級「水鬼」。
資料中心作為 AI 運作的實體載體，對水資源有巨大需求。根據大摩模型，到 2028 年，光是 AI 資料中心的直接冷卻與電力生產耗水量就將達 1068 億公升。若 AI 需求如樂觀派預期爆發，這一數字將膨脹至 1485 億公升，即便在悲觀情境下，也有 637 億公升的消耗，相當於數個中型城市全年的用水量。
投資人往往極度低估水資源限制對 AI 擴張的破壞力。雖然電力生產消耗的水量通常佔據 AI 水足跡最大份額，但真正的瓶頸在於現場冷卻和晶片製造，因為水資源風險高度局部化。
電力可透過高壓線跨區域傳輸，水卻難以搬運，例如亞馬遜在亞利桑那州圖桑市的「Project Blue」項目，就因巨大水電需求被當地回絕。
在大西洋彼岸，英國安格利亞水務公司也因當地供水不堪重負，公開反對在北林肯郡建設 AI 資料中心。
為因應水資源困境，科技巨頭們正被迫進行技術換代。微通道冷板透過更高熱性能和更少冷卻劑流量降低水消耗；谷歌在芬蘭利用海水隧道抽取冰冷海水進行冷卻，減少對飲用水的消耗，這些案例成為行業標竿。
監管機構也在行動。亞太地區的新加坡和馬來西亞劃定紅線，要求十年內將資料中心 WUE 指標控制在 2.0 m³/MWh 或更低，歐盟也預估 2026 年底前提出強制性資料中心用水最低性能標準。
大摩指出，在這場「缺水恐慌」中，海水淡化水循環處理解決方案需求將迎來結構性成長。Ecolab、東麗工業、威立雅、杜邦等掌握核心水處理技術的公司，或許比一些純科技股更具確定性，因為它們能保障伺服器既不被熱死，也不被切斷水源。在 AI 發展下一階段，水資源管理能力勢將成為重大關鍵。
