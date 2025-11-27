別只盯GPU了！摩根士丹利：水資源危機才是AI界的滅頂之災

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-27 14:10

當華爾街目光聚焦在輝達 (NVDA-US)GPU 出貨量與電網負荷，一個更為隱蔽卻同樣致命的問題正悄悄逼近 AI 產業，而水資源危機便是這頭「灰犀牛」。

別只盯GPU！摩根士丹利：水資源危機才是AI界的滅頂之災（圖：Shutterstock）

‌



資料中心作為 AI 運作的實體載體，對水資源有巨大需求。根據大摩模型，到 2028 年，光是 AI 資料中心的直接冷卻與電力生產耗水量就將達 1068 億公升。若 AI 需求如樂觀派預期爆發，這一數字將膨脹至 1485 億公升，即便在悲觀情境下，也有 637 億公升的消耗，相當於數個中型城市全年的用水量。

投資人往往極度低估水資源限制對 AI 擴張的破壞力。雖然電力生產消耗的水量通常佔據 AI 水足跡最大份額，但真正的瓶頸在於現場冷卻和晶片製造，因為水資源風險高度局部化。

電力可透過高壓線跨區域傳輸，水卻難以搬運，例如亞馬遜在亞利桑那州圖桑市的「Project Blue」項目，就因巨大水電需求被當地回絕。

在大西洋彼岸，英國安格利亞水務公司也因當地供水不堪重負，公開反對在北林肯郡建設 AI 資料中心。

為因應水資源困境，科技巨頭們正被迫進行技術換代。微通道冷板透過更高熱性能和更少冷卻劑流量降低水消耗；谷歌在芬蘭利用海水隧道抽取冰冷海水進行冷卻，減少對飲用水的消耗，這些案例成為行業標竿。

監管機構也在行動。亞太地區的新加坡和馬來西亞劃定紅線，要求十年內將資料中心 WUE 指標控制在 2.0 m³/MWh 或更低，歐盟也預估 2026 年底前提出強制性資料中心用水最低性能標準。