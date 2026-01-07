〈CES 2026〉聯想攜手輝達！將資料中心部署時間大幅縮短至「數週」

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-07 14:10

中國聯想 (03396-HK) 週二（6 日）宣布，已與美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 攜手合作，協助 AI 雲端服務供應商更快速啟用資料中心，進一步強化聯想在 AI 產業鏈中的布局。

根據《路透》報導，這項合作是在美國拉斯維加斯舉行的消費性電子展（CES）期間正式對外公布的。

聯想同時在 CES 展會上展示多項 AI 相關成果，包括全新的 AI 平台、多款概念性裝置，以及旗下摩托羅拉（Motorola）品牌首款摺疊式智慧型手機。

在資料中心合作計畫方面，聯想表示，將提供自家液冷混合式 AI 基礎架構，並結合輝達的高效能運算平台，協助 AI 雲端服務業者將資料中心部署時間大幅縮短至「數週」內完成。

聯想執行長楊元慶在與輝達執行長黃仁勳同台發表演說時指出：「聯想 AI 雲端超級工廠結合輝達，為可擴展的 AI 工廠設計樹立全新標竿，讓全球最先進的 AI 環境得以在創紀錄的時間內完成部署。」

除了企業級 AI 解決方案，楊元慶也同步發表名為「Qira」的個人 AI 系統。

該系統主打跨裝置運作，可支援聯想與摩托羅拉旗下的個人電腦、智慧型手機、平板及穿戴式裝置，並能在背景中持續運行。

聯想進一步指出，Qira 未來也將整合第三方服務，例如旅遊平台 Expedia。

在穿戴裝置領域，聯想於 CES 也展示 AI 智慧眼鏡，正式加入阿里巴巴 (09988-HK) 與三星電子等科技大廠競逐的智慧眼鏡市場。