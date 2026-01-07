search icon



〈CES 2026〉聯想攜手輝達！將資料中心部署時間大幅縮短至「數週」

鉅亨網編譯莊閔棻

中國聯想 (03396-HK) 週二（6 日）宣布，已與美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 攜手合作，協助 AI 雲端服務供應商更快速啟用資料中心，進一步強化聯想在 AI 產業鏈中的布局。

cover image of news article

根據《路透》報導，這項合作是在美國拉斯維加斯舉行的消費性電子展（CES）期間正式對外公布的。


聯想同時在 CES 展會上展示多項 AI 相關成果，包括全新的 AI 平台、多款概念性裝置，以及旗下摩托羅拉（Motorola）品牌首款摺疊式智慧型手機。

在資料中心合作計畫方面，聯想表示，將提供自家液冷混合式 AI 基礎架構，並結合輝達的高效能運算平台，協助 AI 雲端服務業者將資料中心部署時間大幅縮短至「數週」內完成。

聯想執行長楊元慶在與輝達執行長黃仁勳同台發表演說時指出：「聯想 AI 雲端超級工廠結合輝達，為可擴展的 AI 工廠設計樹立全新標竿，讓全球最先進的 AI 環境得以在創紀錄的時間內完成部署。」

除了企業級 AI 解決方案，楊元慶也同步發表名為「Qira」的個人 AI 系統。

該系統主打跨裝置運作，可支援聯想與摩托羅拉旗下的個人電腦、智慧型手機、平板及穿戴式裝置，並能在背景中持續運行。

聯想進一步指出，Qira 未來也將整合第三方服務，例如旅遊平台 Expedia。

在穿戴裝置領域，聯想於 CES 也展示 AI 智慧眼鏡，正式加入阿里巴巴 (09988-HK) 與三星電子等科技大廠競逐的智慧眼鏡市場。

此外，聯想透露，正開發一款代號為「Project Maxwell」的 AI 助理穿戴式裝置，主打即時輔助功能，能為配戴者提供即時資訊與互動協助，顯示聯想持續擴大 AI 生態系與終端應用版圖的企圖心。


聯想輝達AI人工智慧雲端資料中心

