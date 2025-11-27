鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-27 11:30

高盛在最新一期市場預測中釋放出一個極具震撼力的訊號，明年底國際金價可能攀升至每盎司 4900 美元，甚至存在進一步上探空間。這一大膽預判背後，是高盛對全球宏觀經濟環境、央行行為模式以及投資者偏好變化的深度洞察，尤其是央行持續購金與聯準會 (Fed) 貨幣政策轉向這兩大疊加效應。

還能再漲兩成！高盛：金價明年上看4900美元 投資者多元化將引爆超級牛市！（圖：Shutterstock）

高盛石油研究主管 Daan Struyven 周三 (26 日) 受訪時表示，該行對黃金看好程度已達到前所未有的高度。基於當前分析框架，到 2026 年底金價有望較當前水準再漲近 20%，這一預測雖不及今年近 60% 的漲幅迅猛，但支撐邏輯更為穩固。

央行購金被視為黃金市場的「結構性引擎」。自 2022 年俄羅斯央行外匯存底被凍結事件後，新興市場國家的儲備管理者深厚意識到地緣政治風險下傳統美元資產的脆弱性。Struyven 認為，這種認知轉變促使各國加速儲備多元化，將黃金視為唯一真正安全的資產，尤其傾向於將黃金存放於本國金庫以確保可控性。

高盛預估，今年全球央行年均購金量約 80 噸，2026 年雖小幅回落至 70 噸，但新興市場央行的系統性操作將持續壓低市場對美元的依賴風險，為金價提供長期托底支撐。

Fed 降息則是另一個大關鍵變數。Struyven 分析指出，作為無收益資產，黃金在利率下行環境中對投資者的吸引力顯著提升，因低利率環境降低持有黃金的機會成本，同時刺激資金流向黃金 ETF 等金融工具。

高盛經濟學家預測，明年 Fed 可能再降息 3 碼，使基準利率累積降幅達 100 個基點。這種政策轉向不僅直接有利黃金 ETF 的持股成長，更與央行購金形成「雙重驅動」。官方需求穩定價格中樞，私人投資透過 ETF 放大市場需求，共同抵禦短期波動干擾。

值得注意的是，近期美元表現的超預期韌性一度引發市場對金價預測的質疑，但 Struyven 認為，這反而可能加速私人投資者對多元化的探索。

目前，全球黃金 ETF 規模僅為美債市場的七十分之一，這意味著即便少量資金從債券轉向黃金，也可能引發價格的非線性上漲，尤其在財政永續性擔憂加劇，或 Fed 獨立性受質疑的極端情境下，黃金作為「終極避險資產」的溢價空間將被徹底釋放。

基於上述邏輯，高盛 10 月 6 日將 2026 年金價預測從 4300 美元上調至 4,900 美元，並將黃金列為目前「頭號多頭商品」。