鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-07 07:48

在輝達執行長黃仁勳於 CES 展會談及下一代 Vera Rubin 平台可能大幅降低資料中心散熱需求後，美國資料中心冷卻與 HVAC 相關類股週二 (6 日) 遭遇涼涼拋售。

黃仁勳一席話 冷卻系統概念股「股價涼涼」(圖：shutterstock)

黃仁勳週一 (5 日) 表示，輝達下一代晶片已進入全面量產階段，由六顆晶片組成的 Vera Rubin 平台預計將於今年稍晚正式推出。

‌



他在談及資料中心散熱需求時指出，該公司下一代 Vera Rubin 平台可大幅降低資料中心的散熱需求，並指出「資料中心不再需要水冷式冷卻機」。

由於資料中心內高度密集的晶片在運作時會產生大量熱能，營運商過去必須持續投入冷卻與電力設備，以確保伺服器穩定運行。黃仁勳相關言論衝擊了被視為押注人工智慧基礎建設擴張的投資族群。

Modine Manufacturing (MOD-US) 週二嚇跌 7.5%，早盤一度暴跌多達 21%。

巴克萊分析師 Julian Mitchell 領銜的研究團隊指出，鑑於輝達在整個人工智慧生態系中的關鍵地位，投資人「不應輕忽輝達的相關言論」，即便乍看之下略顯誇張。

分析師並點名，江森自控、Trane Technologies 與開利全球 (CARR-US) 是最可能受到影響的公司。

分析師估計，資料中心業務約占江森自控整體營收的低雙位數比重；Trane Technologies 與開利全球來自資料中心的營收占比，分別約為 10% 與 5%。