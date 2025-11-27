鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-27 16:20

信用評級機構惠譽 (Fitch Ratings) 周三 (26 日) 警告，日本政府推出的大規模新刺激方案，若導致政策持續寬鬆並進一步推高政府債務，可能會增加日本的財政風險。

惠譽維持日本評級展望「A/穩定」 但警告新刺激措施恐增財政風險(圖:shutterstock)

此刺激方案的規模龐大，約占日本 GDP 的 3.4%。然而，惠譽表示，由於部分措施屬於非財政性質、執行期跨越多年，或存在實施風險，因此其對實際財政的影響目前尚不明確。

‌



儘管日本目前仍保有「A / 穩定」(A/Stable) 的評級展望，主要因近期財政表現有所改善，而仍有評級空間，但惠譽強調，日本目前面臨兩大主要脆弱性：極高的債務水準和疲弱的中期增長。

惠譽預期，日本的債務與 GDP 比率在未來幾年將逐步下降。不過，他們警告，若持續出現更高的支出，或實際利率持續上升，則可能威脅到其「A / 穩定」的評級。