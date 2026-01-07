鉅亨網新聞中心 2026-01-07 10:00

輝達：超級運算平台領航 AI 推理成本大幅跳水

雖然眾所期待的 RTX 50 Super 系列遊戲顯示卡在本次 CES 上缺席，令遊戲玩家感到遺憾，但輝達真正的重心顯然放在了 AI 基礎設施。

本次發佈的重頭戲是 Vera Rubin 超級計算平台的全面量產，這是一個從 CPU 到 GPU 的完整運算體系。其中，Rubin GPU 擁有驚人的 3360 億個電晶體，並在 FP4 推理性能上實現了五倍的跨越式增長，同時採用最新的 HBM4 顯示記憶體技術。

Vera Rubin 平台的關鍵優勢在於其推理成本降低了 10 倍，這項突破性進展被視為 AI 產業最急需的「強心劑」。透過 Vera CPU、Rubin GPU 與 BlueField-4 DPU 的協同作用，輝達讓雲端 AI 推理的成本大幅下降，加速 AI 應用從「嘗鮮」走向「普及」。

此外，輝達也為遊戲玩家帶來了 DLSS 4.5 技術升級，透過動態多幀生成功能，讓 RTX 系列顯示卡用戶獲得免費的體驗提升，也算是對其 AI 能力的側向展現。

高通：從 AI PC 到人形機器人 搶佔物理世界入口

高通在 CES 上實現了兩大突破。首先是加速 AI PC 的普及，發佈了全新的 Snapdragon X2 Plus 處理器。該晶片採用與旗艦 Elite 相同的第三代 Oryon 混合架構與台積電 3 奈米製程，並提供 10 核及 6 核版本，運行功耗降低了 43%，同時具備高達 80TOPS 的 AI 算力，成功將長續航 AI PC 的入門門檻拉低。

然而，更受矚目的是高通進軍機器人領域的首款專用處理器：Dragonwing IQ10（躍龍）機器人平台。這款晶片並非移動端改良，而是針對「物理世界 AI」重新設計的架構，專門解決機器人在複雜環境中的感知、推理和動作規劃需求。

高通利用其在移動領域積累的低功耗計算優勢，宣稱在同等性能下，能效比同類產品提升 30%。對於仰賴電池供電的人形機器人而言，這項「能效革命」補齊了運算平台高功耗的短板，使其續航時間得以延長，為人形機器人行業的發展注入了強勁動力。

英特爾：18A 製程首度亮獠牙 奪回 x86 能效失地

英特爾在 CES 上正式發佈了基於 Intel 18A 製程的第三代 Core Ultra 處理器，堪稱英特爾蟄伏已久的殺手鐧。Intel 18A 製程是全球首個同時採用 RibbonFET（全環繞柵極電晶體）和 PowerVia（背面供電）技術的工藝，能夠讓晶片實現 15% 的每瓦性能提升。

第三代 Core Ultra 在能效比上實現了質變，英特爾宣稱搭載此處理器的筆記型電腦續航可以以「天」來計算，直接向 ARM 架構的蘋果與高通叫陣，證明 x86 架構同樣可以做到高能效與高性能並行。

CPU 性能提升 60% 的同時，全新 B390 內建顯卡（12Xe）核心數增加 53%，遊戲性能暴漲 77%，甚至能在現場流暢運行 3A 大作。此外，其平台最高算力可達 180TOPS，可以直接在終端部署 700 億參數級別的 AI 大模型，在端側 AI 應用上再次領先。英特爾的表現，展現了其「奪回失地」的決心。

AMD：多線進擊 鞏固 PC 與電競遊戲陣地

超微今年展現了多線出擊的策略，持續死守 PC 陣地。首先是全新的 Ryzen AI 400 系列處理器，一次發佈七款型號，面向輕薄型 AI PC 設計，最高具備 60TOPS 的 AI 算力，與競爭對手思路一致：AI 性能必須有個最低保底，以構築 AI PC 的體驗基礎。

同時，超微擴充了 Ryzen AI Max+ 系列，新增了兩款型號，重點提升了 GPU 核心數量，以滿足市場對迷你、便攜但高性能 AI PC 的需求，尤其適合需要本地運行大參數 AI 模型的戶外工作者。

在桌機方面，超微發佈了今年四大巨頭中唯一的全新桌面端晶片——Ryzen 7 9850X3D 處理器，這款晶片主打電競遊戲需求，通過緩存翻倍，提供了極佳的性價比和狂暴的遊戲幀數提升，實測性能領先競爭對手約 27%，成為遊戲玩家最期待的選擇。