鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-07 09:10

橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人達利歐（Ray Dalio）指出，2025 年黃金價格創下數十年來最大漲幅，並非單純的避險行情，而是法定貨幣購買力持續下滑的明確訊號。

根據《Business Insider》報導，隨著美國經濟邁入新的一年，達利歐對市場前景依舊保持高度警惕，持續關注全球債務快速膨脹，以及法定貨幣購買力下滑所帶來的長期風險。

‌



他近日在社群平台發文表示，這一波金價上漲，對投資人而言，意義遠超過傳統的避險需求，而是反映出整體貨幣體系正面臨結構性壓力。

他直言，貨幣貶值才是 2025 年金融市場中最關鍵、卻也最容易被忽略的主軸。

他提醒，投資人回顧 2025 年市場表現時，必須特別留意計算報酬時所使用的貨幣。當投資是以持續貶值的貨幣衡量時，往往會讓資產價格與報酬率看起來比實際情況更為亮眼。

他敦促投資人在評估 2025 年市場趨勢時考慮幾個關鍵因素，並指出用貶值貨幣計算投資回報可能會產生誤導，因為這會使回報看起來比實際上更高。

美國總統川普近期多次強調，美元走弱有助於提升美國出口競爭力。不過，包括加圖研究所（Cato Institute）在內的多家經濟智庫則警告，這種觀點忽略了美元貶值對美國消費者與整體經濟帶來的負面外溢效果。

達利歐的看法與此相近。他指出，貨幣貶值確實能讓一國出口商品在國際市場上變得更具價格優勢，但同時也會推升進口成本，削弱國內民眾的購買力與整體財富水準。

他說：「當一國貨幣下跌，財富與購買力都會隨之縮水，本國商品與服務對外國人來說變便宜，但外國的商品與服務，對自己卻變得更昂貴。」

因此，他將這波行情視為典型的「貨幣貶值交易」，並認為這對美國經濟是一項不容忽視的警訊。

近年來股市的強勁牛市也可能使投資人更容易忽視經濟中其他預警訊號。達利歐強調，金價的大幅上漲，正是重新檢視宏觀環境、調整投資風險態度的重要契機。

達利歐補充指出，2025 年寬鬆的貨幣政策同時推升了股票與黃金價格，但在目前水準下，這兩類資產的價格已不算便宜，一旦經濟或政策環境出現轉變，市場回檔風險恐將升高。