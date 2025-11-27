鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-27 00:00

綜合外媒報導，英國財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves) 周三 (26 日) 公布年度預算案，在經濟成長遭調降、公共財政壓力升高之際，推出約 260 億英鎊 (340 億美元) 的新一輪加稅，並將關鍵財政緩衝翻倍至 220 億英鎊。

英國公布預算案：財政大臣里夫斯推260億英鎊加稅、OBR誤洩資料成焦點(圖：REUTERS/TPG)

然而，此次預算案原本意在傳達財政穩定，卻因英國預算責任辦公室 (OBR) 提前誤釋文件、意外提前洩漏大部分內容，成為市場與政壇關注焦點。

提前外洩引發市場震動

英國預算責任辦公室在里夫斯上議會發表演說前約一小時，誤將預算案相關數據與內容上傳至官網，提前揭露稅制調整、成長預測、財政緩衝等關鍵資訊。OBR 其後公開道歉並展開調查。這是 OBR 自 2010 年成立以來 首次出現預算案提前外洩。

不過，也有分析提到，預算前幾周英國政壇流言四起、多項稅務方案傳出又撤回，使預算案攻防異常混亂。英國國會副議長更批評近來資訊外洩「達到史無前例的程度」。

加稅內容：凍結稅門檻、提高資本所得稅、改革退休金優惠

根據 OBR 評估，里夫斯此次提出的稅務措施合計將在 2029-30 財政年度帶來 261 億英鎊的新增稅收，規模為近年最大。

主要措施包括：

凍結所得稅與公司雇主國民保險 (NICs) 門檻三年至 2028-29 年，可增加 80 億英鎊收入。此舉預期將使約 170 萬名納稅人被推入更高稅率級距。

薪資犧牲式退休金 (Salary Sacrifice) 需繳國民保險費，預估可增加 47 億英鎊稅收。

股息、房產與儲蓄收入稅率上調 2 個百分點，預估增加 21 億英鎊。

房產價值逾 200 萬英鎊住宅課徵年度新稅，2029-30 財年可帶來 4 億英鎊收入。

法人稅折舊 (Writing Down Allowance) 主稅率調整，預估增加 15 億英鎊。

2028 年起推動電動車與插電式油電車里程計費制度，可增加 14 億英鎊。

改革博奕稅，可帶來 11 億英鎊收入。

里夫斯表示，她的目標是在「讓最有能力負擔者付出最多」的前提下，保持稅負「公平且必要」。她同時強調，所有人都需為改善公共財政「做出貢獻」。

財政緩衝翻倍、公共支出續增 但經濟成長遭下修

OBR 報告顯示，英國政府的財政緩衝 (Headroom) 將在五年後達到 220 億英鎊，較今年 3 月預期的 99 億英鎊大幅增加，也遠高於市場原先預期的約 170 億英鎊。此增幅主要來自稅收提高。

另一方面，公共支出將年年增加，到 2029-30 年度支出規模將較現行預算再多 110 億英鎊，其中大部分用於撤回先前的福利削減措施、取消家庭「兩孩福利上限」等政策。

儘管稅收提高使財政壓力略為舒緩，但 OBR 將未來五年國內生產毛額 (GDP) 平均成長率下調至 1.5%，比 3 月預估少 0.3 個百分點，主因生產力前景惡化。據了解，OBR 認為此次稅制改革對 2030 年前的經濟產值「沒有顯著影響」，但也未能有效推動英國脫離停滯循環。

OBR 另預估未來兩年通膨將比 3 月預期高出約 0.5 個百分點。

政治壓力升高 工黨內部質疑聲持續

英國距離下一次大選雖仍有數年，但里夫斯與首相施凱爾 (Keir Starmer) 近期面臨黨內質疑，批評加稅措施未能有效提振經濟，也違背工黨先前承諾不提高廣泛稅負。

里夫斯去年接任財長時曾表示，要從脫歐、新冠疫情與前首相特拉斯 (Liz Truss)「迷你預算」危機後恢復財政穩定；她將此次加稅歸咎於保守黨十四年執政期間的投資不足與政策失誤。