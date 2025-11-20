美國上周初領失業金降至22萬人 但續領人數攀升至近四年新高釋警訊

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-11-20 22:25

根據美國勞工部周四 (20 日) 公布數據，美國上周初領失業金人數下降 8,000 人至 22 萬人，但持續申領失業金人數攀升至 197.4 萬人，創近四年新高，顯示失業者愈來愈難找到新工作。

美國初領失業金維持低位，但續領人數持續攀升，勞動市場出現矛盾訊號。(圖:Reuters/TPG)

初領失業金人數穩定。(圖：ZeroHedge)

‌



截至 11 月 15 日當周，經季節調整後的初領失業金人數為 22 萬人，較前一周減少 8,000 人，低於市場預期的 23 萬人。4 周移動平均值為 22.425 萬人，較前周平均減少 3,000 人。

但續領失業金人數卻上升至 2021 年 11 月以來的新高。(圖：ZeroHedge)

截至 11 月 8 日當周，經季節調整後的續領失業金人數為 197.4 萬人，較前周增加 2.8 萬人。這是自 2021 年 11 月 6 日的 204.1 萬人以來最高水準。4 周移動平均值為 196.025 萬人，較前周增加 6,750 人。

▲上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

截至 11 月 8 日當周，經季節調整後的保險失業率為 1.3%，與前周持平。

聯準會 (Fed) 已在最近兩次政策會議上降息，試圖支撐放緩中的勞動市場。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell)10 月底曾形容勞動市場「逐步降溫」。不過，10 月的會議記錄顯示，決策官員們對 12 月是否再次降息有巨大分歧，「多數」官員認為可能不需要再度降息。

美國勞工統計局 (BLS) 周三表示，由於史上最長的政府關門導致數據收集中斷，10 月就業報告已取消，11 月就業報告將延至 12 月 16 日發布，時間點在 Fed 今年最後一次會議之後。這為決策者是否應啟動第三度降息增添不確定性。