特斯拉10月歐盟新車銷量銳減48% 比亞迪新車掛牌量大增

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-26 04:30

特斯拉10月歐盟新車銷量銳減48%。（圖：Shutterstock）

歐洲汽車製造商協會周二（25 日）發布數據顯示，歐盟 10 月新車掛牌量增長 5.8%，達到 916,609 輛。其中特斯拉 10 月的掛牌量較去年同期 48%。

數據顯示，特斯拉 9 月歐盟新車掛牌量為 25,656 輛，較一年前下降 19%；特斯拉今年前九個月歐盟新車掛牌量為 111,328 輛，下滑 38.7%。

比亞迪 10 月在歐盟的新車掛牌量較去年同期暴增 195%。1 月至 10 月比亞迪在歐盟的新車掛牌量達到 94,216 輛，比去年同期激增 239.6%。

新車掛牌量統計的是新車首次登記上牌的數量，涵蓋所有類型汽車（包括燃油車、新能源車等），是衡量汽車市場活躍度和銷量的重要指標。

分析師認為，消費者對特斯拉執行長馬斯克在美國政府任職時的表現不滿，影響特斯拉在歐洲的品牌形象。儘管特斯拉因擔憂受美國關稅政策衝擊而加快在歐洲市場的交付，但今年以來銷量依然不佳。

為提升產品吸引力，特斯拉一直在完善產品線，並推出精簡版 Model Y 和 Model 3 車型。然而，新車型發布後，特斯拉股價當日大跌逾 4%。

市場普遍認為，新車降價幅度未能達到預期。華爾街分析師 Dan Ives 表示：「對這次的發布相對失望，因為價格只比之前的 Model 3 和 Y 低了 5,000 美元。」

華爾街的擔憂在於，減配版新車卡在 3.5 萬美元區間，可能影響「高級版」車型銷量，又起不到「3 萬美元以下車型」拉動銷量的作用。目前看來，這種擔憂無不道理。

除了歐盟，特斯拉在中國市場的銷量也大幅下滑。