鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-19 12:24

Yahoo/YouGov 的最新民調結果顯示，伊朗戰爭引發美國油價大幅上漲，開始在美國國內引發連鎖政治反應。

Yahoo/YouGov 在 3 月 12 至 16 日進行的民調顯示，約三分之二（66%）美國受訪者表示不贊成川普總統處理油價的方式，僅有 27% 受訪者贊成。

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反對川普應對生活成本問題方式的受訪者比例也高達 67%，僅 26% 受訪者贊成。

總體而言，美國民眾對川普處理經濟的認可度較上月下降 5 個百分點（從 37% 降至 32%），對經濟政策的不認可度上升 4 個百分點（從 57% 升至 61%）。

這也是這項調查追蹤以來川普在兩任總統任期內最低經濟政策支持率，甚至低於第一任期新冠肺炎疫情最嚴重的時候。

今年 11 月美國國會將迎來期中選舉，參議院和眾議院將重新洗牌。兩院選舉結果將直接影響到川普接下來兩年在政策實施上的話語權。

然而，由於荷姆茲海峽持續處於關閉狀態，國際油價很可能在較長一段時間內維持高價，從而導致美國油價高漲，嚴重打擊美國民眾對政府的信心。

如果川普政府無法在短期解決油價問題，共和黨很可能失去在國會過半優勢地位，最壞情況下，川普將變成「跛腳鴨」總統。

川普政府已嘗試用各種方式解決這個問題，比如解除對部分俄羅斯石油的制裁以增加供應；打擊伊朗 30 艘布雷船；以及呼籲美國盟友派遣軍艦護送商船通過荷姆茲海峽。但這些舉措效果有限。