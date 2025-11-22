史上頭一遭！美國取消10月CPI報告 聯準會12月決策少關鍵數據

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-22 01:36

綜合外媒週五 (21 日) 報導，美國勞工統計局 (BLS) 宣布取消 10 月消費者物價指數 (CPI) 報告，因政府關門期間無法取得部分調查數據，這是史上首次。11 月 CPI 則延至 12 月 18 日發布，這使得聯準會 12 月 10 日決定利率時將缺少關鍵通膨數據。

美國勞工統計局宣布取消10月CPI報告。(圖:Shutterstock)

BLS 表示，能取得的 10 月數據會「盡可能」放進 11 月報告裡。11 月 CPI 報告原本要在 12 月 10 日公布，現在延到 12 月 18 日，也就是說，聯準會開完今年最後一次會才會公布。

這是繼 BLS 因類似數據蒐集問題取消 10 月非農就業報告後的另一項決定。經濟學家先前就警告，CPI 報告是最可能被取消的報告之一，因為許多數據都要靠人工密集蒐集。

史上首次取消月度 CPI 報告

BLS 出版與特別研究副專員 Emily Liddel 在電郵中回應：「不靠調查蒐集的數據很少，根本湊不出完整報告。所以不會有 2025 年 10 月的整體或核心 CPI。」

這是該機構史上第一次取消月度 CPI 報告，根據 1994 年以來的檔案記錄都找不到前例。白宮本月稍早就說過，10 月非農就業和 CPI 報告「很可能永遠」不會發布。

此外，BLS 還補充，因少了 10 月數據，11 月報告也沒辦法算出 11 月的單月變化百分比。

CPI 影響逾億人收入 6 成數據靠實地蒐集

CPI 是美國通膨的重要指標，超過 1 億人的社會福利、退休金等會根據 CPI 調整。該指數主要仰賴實地走訪全國各地零售店和服務業，蒐集數千種商品的價格。這類實地蒐集約占樣本的 60%，其他價格則透過電話、線上和第三方來源取得。

政府關門期間沒有數據蒐集人員工作，但 BLS 員工上月被召回製作並發布 9 月 CPI 報告，好讓社會安全局計算年度生活成本調整。

BLS 在關門前就已經人手不足，最近幾個月被迫暫停部分 CPI 數據蒐集，只能靠推估來補。川普 8 月開除勞工統計局局長後，局長一職至今懸缺，其他高層也有三分之一的職位空了好幾個月。

商務部：PCE 指數也將重新安排時間

除了 CPI 報告，商務部經濟分析局表示，另一項關鍵通膨指標個人消費支出物價指數 (PCE)「將重新安排發布時間」，但尚未宣布確切日期。聯準會以 PCE 物價指數作為主要通膨預測工具，該指數原定 11 月 26 日發布。

鮑爾：在霧中開車要放慢速度

聯準會官員已經表達擔憂，在數據不足的情況下很難制定貨幣政策。聯準會 10 月底雖然批准降息 1 碼，但會議記錄顯示官員們擔心掌握的資訊不夠完整。

聯準會主席鮑爾在 10 月會議後說：「這只是暫時的。我們會盡力蒐集所有能找到的數據，仔細評估。就像你在霧中開車，你會怎麼做？你會放慢速度。所以更謹慎一點可能比較合理。」

但也有聯準會官員持不同看法。理事華勒 (Christopher Waller) 就說，即使政府關門造成數據缺口，政策制定者還是有足夠資訊做出明智決定。

不過周四，有三位聯準會官員分別對 12 月是否降息提出疑慮，包含聯準會理事巴爾 (Michael Barr) 表示，通膨率仍在 3% 左右、距離 2% 目標還有一大段距離，央行在考慮進一步降息時需要更加謹慎。

克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克 (Beth Hammack) 則表示，為了支撐勞動市場而降息，可能讓高通膨持續更久。芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 則重申對「提前大幅降息」感到「不安」，並補充自己對官方數據的缺乏感到不安，因為聯準會對物價壓力的掌握度不如勞動市場那麼清楚。