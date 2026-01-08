連盯都不用盯！福特押注Level 3自駕技術 2028年上路

鉅亨網編譯許家華 2026-01-08 09:07

福特汽車 (F-US) 宣布，計畫於 2028 年推出首款可讓駕駛在特定高速公路上「雙手離開、視線離開」的 Level 3 先進駕駛輔助系統，成為該公司自動化駕駛布局的重要里程碑。這項技術將允許駕駛人在系統啟用期間不需持續注視路況，但僅限於條件較可控的高速公路環境。

（圖：REUTERS/TPG）

福特表示，Level 3 駕駛輔助系統將率先導入一款由加州專責團隊開發的全新平價電動皮卡。該款中型電動皮卡預計於 2027 年上市，目標售價約為 3 萬美元，並將搭載目前其他福特車款尚未具備的先進軟體系統。福特未來也計畫逐步將該技術擴展至更多車型。

‌



福特電動車、數位與設計長 Doug Field 表示，Level 3 系統不會列為這款 3 萬美元電動皮卡的標準配備，而是採取加價選購方式，實際費用仍待確定。他指出，福特正評估多種商業模式，包括一次性購買或訂閱制，當前的重點是讓技術本身盡可能平價，並在正式上市前完成定價策略。

這家總部位於密西根州迪爾伯恩的汽車製造商，正嘗試以更高比例的內部研發來打造駕駛輔助系統，以降低對供應商的依賴，藉此控制成本、加快軟體更新速度，並改善長期以來備受關注的品質問題。

在技術路線上，福特計畫使用光達作為 Level 3 系統的重要感測元件。相較之下，特斯拉執行長馬斯克則主張自動駕駛可僅依靠攝影機與影像辨識完成，不需光達。不過，特斯拉目前在量產車上提供的「全自動輔助駕駛」仍屬 Level 2 等級，駕駛仍須全程保持視線在道路上。

多數車廠目前僅在高速公路上提供較高階的自動駕駛功能，因其交通型態相對單純，而市區環境則因行人、自行車與突發狀況增加，技術難度顯著提高。梅賽德斯—賓士已在美國部分州，包括加州與內華達州，提供僅限高速公路使用的 Level 3 系統。

通用汽車也於去年 10 月宣布，將於 2028 年推出可「視線離開」的駕駛輔助技術，首款搭載車型為起價超過 12.5 萬美元的 Cadillac Escalade IQ 電動休旅車。相較之下，路透先前報導，克萊斯勒母公司 Stellantis 已因成本過高、技術挑戰與市場需求疑慮，暫停其 Level 3 駕駛輔助計畫。

隨著車輛逐漸軟體化，駕駛輔助系統已成為車廠開發訂閱式收入的重要焦點。福特目前在多款車型上提供 Level 2 BlueCruise 系統，月費約 50 美元或年費 495 美元，可讓駕駛雙手離開方向盤，但仍需隨時注視前方路況。

分析師指出，先進駕駛輔助技術被視為通往完全自動駕駛的重要前置階段，未來有望為叫車服務車隊與個人自駕車開啟龐大的新市場。