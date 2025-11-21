鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-21 17:10

根據日本財務省周五 (21 日) 公布的政府數據，儘管美國總統川普實施的關稅措施，打擊了日本銷往美國的出口，但受惠於亞洲其他地區的需求激增，日本 10 月份的全球出口仍較去年同期增長 3.7%。

日本維持全球出口增長 但受關稅衝擊 對美出貨連7月下滑(圖:shutterstock)

這份數據凸顯了日本出口面臨的雙重困境，一方面，對美國的出貨量下降了 3.1%，這象徵著年連續第 7 個月年率下降，主要原因就是美國提高了關稅。

銷美下降的產品類別，主要包括電腦零件和其他機械，以及公共汽車和卡車。美國總統川普於 7 月宣布的貿易框架，對從日本進口的商品徵收 15% 的稅，儘管這低於他最初揚言要實施的 25% 稅率，但仍遠高於此前大多數商品 2.5% 的關稅水準。對於日本這個高度依賴出口的國家來說，這是一項沉重的負擔。

然而，亞洲其他地區的出貨量正幫助抵消對美銷售的損失。數據顯示，日本對香港的出口激增 19.2%，對台灣的出口增長了 17.7%，而對中國的出口也攀升了 2.1%。

受益於全球出口的整體增長和全球進口的微幅上漲 0.6%，日本整體貿易逆差得以收窄。10 月份的貿易逆差縮小至 2,317.7 億日元 (約 15 億美元)，低於一年前的 4,999.5 億日元。在進口方面，日本從世界各地進口的黃豆激增了 37.3%。同時，日本從美國的進口也在 10 月份同比躍升 20.9%，主要涵蓋石油和糧食等食物。