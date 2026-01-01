鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-01 13:00

儘管美國總統川普曾形容「關稅」是「英語中最美的詞彙」，但曾擔任其經濟顧問的經濟學家摩爾（Stephen Moore），近來卻對關稅政策的影響表達更為審慎的看法。

川普前經濟顧問示警：關稅政策仍讓美國經濟2026年蒙上陰影。(圖：REUTERS/TPG)

根據《Business Insider》報導，摩爾在川普第一任期內是白宮核心經濟幕僚之一，曾深度參與多項美國經濟政策的制定，包括 2017 年推動的《減稅與就業法案》（TCJA）。

‌



他在 2018 年甚至公開表示，應基於川普的經濟政策表現，提名其角逐諾貝爾和平獎。

然而，隨著美國關稅政策的持續推進，摩爾近期開始對川普的經濟策略，特別是關稅措施，提出不同聲音。

摩爾近日在《CNBC》節目中回顧川普過去一年以及未來的美國經濟方向時，肯定政府在貿易談判上的成果，認為川普確實為美國爭取到較有利的貿易條件，但同時也直言，關稅對整體經濟帶來的副作用不容忽視。

他指出：「我喜歡他為美國談成更好貿易協議的方式，但關稅確實會對經濟造成傷害，這讓我感到擔心。」

摩爾承認，關稅在一定程度上促成美國與中國、日本等國達成貿易協議，但他認為，川普先前宣稱可藉此吸引高達 18 兆美元資本回流美國的說法，可能高估了關稅政策的實際效果。

談及美國經濟表現，摩爾指出，去年不少經濟學家原本預測美國 GDP 成長率僅約 1%，但實際結果遠超預期，最新一季經濟成長率達 4.3%。不過，相關數據因美國政府停擺而延後數月公布。

他補充說：「經濟學家之所以對經濟前景如此悲觀，部分原因就在於關稅。」並強調，儘管自己長期支持並讚揚川普政府的經濟政策，但對關稅本身始終抱持保留態度。

此外，摩爾指出，他認為白宮預估美國在來年可實現至少 5% 的 GDP 成長並不現實。

不過他也補充，雖然 4% 的成長率已屬偏高，但基於對債務曲線的顧慮，他認為美國仍應以 3% 至 4% 的成長區間作為努力目標。

這種經濟現象通常被稱為「殖利率曲線」，而關稅會對其造成影響，進而左右市場對經濟成長與通膨的預期。摩爾強調，確保經濟成長速度快於債務累積至關重要。