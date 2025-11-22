歐洲央行總裁：內部障礙等同100%關稅 籲廢除成員國否決權

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-22 02:01

據《華爾街日報》周五 (21 日) 報導，歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 表示，歐洲必須打破內部障礙，擺脫依賴「出口驅動」的成長模式。

拉加德指出，歐盟內部市場障礙相當於高額關稅，嚴重阻礙成長。(圖:Shutterstock)

拉加德周五在向銀行家發表演說時，也強調歐洲在關鍵原物料和技術「武器化」方面很脆弱。「歐洲的問題在於，我們的成長模式還是依賴一個正在消失的世界。」她說。

出口不再可靠

歐洲政策制定者近年來面臨許多意外。2022 年俄羅斯全面入侵烏克蘭，引發二戰以來歐洲最大、最持久的軍事衝突。

令許多經濟學家意外的是，儘管能源和食品價格飆漲，歐洲還是避開了衰退。但度過那場風暴後，今年美國新政府讓長期軍事聯盟出現疑問，還對跨大西洋貿易設下高牆。

「出口已經不再是可靠的成長引擎，全球格局正在改變。」拉加德說，「預計未來兩年出口表現將拖累整體經濟成長。」

內部障礙等同 100% 關稅

拉加德表示，歐盟不該再依賴逐漸消退的外部需求，而是必須快速降低內部障礙。這些障礙讓企業想在其他國家提供商品和服務時，必須付出高昂代價來符合當地法規。

「歐洲央行分析發現，服務業和商品市場的內部障礙，分別相當於約 100% 和 65% 的關稅。」拉加德說。她表示，為了加快速度，歐盟必須更多採用多數決，放棄讓個別成員國對重大變革擁有否決權的做法。

「像是統一加值稅規則或建立共同合併企業稅基等改革，都因為國家否決權而卡住，讓企業只能在支離破碎的稅制迷宮中掙扎。」她說。

主張建立「第 28 套制度」

拉加德還主張創建所謂的「第 28 套制度」，也就是適用於整個歐盟的法律框架，企業可以選擇它而不用遵守各國法律。

「歐洲公司法制度將為企業提供更簡單的跨境營運途徑，不用再應付 27 個不同的國家體系。」她說。

這兩項提議都面臨歐盟成員國反對，因為它們想保留對稅收和企業活動的國家控制權。