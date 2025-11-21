為何台股又恐慌重挫逾800點？內資這樣解釋

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-21 10:14

受到美股的拖累，台股今 (21) 日早盤一度重挫多達 856 點，盤中跌點也仍有 650 點左右，投資人都在問市場到底在跌什麼，統一投顧對此解釋，美國聯準會降息恐延後的擔憂，澆熄輝達財報利多，不過，預期大盤在季線位置 26476 點附近仍具支撐力道。

美國聯準會降息恐延後的擔憂，澆熄輝達財報利多。(鉅亨網資料照)

統一投顧說明，美國周四公告非農數據亮眼，卻導致 12 月聯準會降息機率跌破 40%，降息恐延後的擔憂澆熄了輝達財報利多，使美股四大指數和台積電 ADR 收盤均失守季線，並導致今日台股再度回測昨日缺口。

不過，統一投顧不至於太悲觀，認為大盤技術指標已來到超賣區，加上經濟部甫公布外銷訂單連 9 個月正成長、鴻海也預計今日公開宣布與 OpenAI 合作等利多，預期季線具支撐力道。

元大投顧指出，儘管輝達財報優於預期，BlackWell 系列出貨暢旺，且否認 AI 泡沫的說法，但市場對 AI 股票估值的疑慮持續存在。

另一方面，FOMC 會議最新紀要顯示，多數官員傾向暫停降息，主要是因擔憂通膨可能較預期持續更久，同時，就業市場數據延後公布，兩者如何取得平衡正考驗聯準會智慧，也加劇了市場對未來貨幣政策路徑的不確定性。

從技術面觀察，加權指數從季線附近出現反彈，卻又在 10 日線受阻，且上方逢月線反壓，元大投顧預期後市或將拉長時間停留在月、季線間整理。