鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-21 12:14

全台最大統包工程承攬商 CTCI 中鼎 (9933-TW) 集團，擁有豐富的全球 EPC 統包工程及淨零低碳園區建廠實績，將與鴻海 (2317-TW) 攜手推動「TEEMA 科學園區」海外開發計畫，期能成功打造具國際前瞻性與實踐淨零永續的產業聚落，並大幅提升台灣企業的國際競爭力，加速台灣電子產業鏈的全球布局。

中鼎指出，鴻海攜手中鼎打造「TEEMA科學園區」加速全球布局。(圖：中鼎提供)

中鼎指出，本科學園區開發計畫，由鴻海與台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）共同啓動，園區橫跨亞、美、歐三大洲；因應區域製造、供應鏈重組、地緣政治等全球趨勢和挑戰，除藉力台灣科學園區經驗，將制度、技術與人才延伸到海外建立能量，並將 AI 賦能及 ESG 理念融入園區，帶動產業共創新局。

‌



中鼎楊宗興董事長表示，中鼎榮幸成為 TEEMA 科學園區全球開發團隊的重要夥伴，主要負責墨西哥、美國、波蘭及印度等地的園區整體開發規劃、專案管理與 EPC 統包等工作。我們將全力以赴，結合集團工程統包、智能創新、資源循環等三大事業群堅實的專業技術以及菁英團隊，積極協助建構符合國際標準、永續發展與智慧創新的園區基礎設施，期能為台灣產業躍升國際奠定重要根基。」

中鼎深耕能源、循環及高科產業建設多年，於美國、中國大陸、中東、東南亞及印度等地完成多項電力、綠能、水資源及高科等領域建廠專案，包括建置廢水處理廠、再生水廠、廢溶劑回收再利用、固體及廢液焚化設施、最終處置設施、空氣汙染防制設施、燃氣電廠、汽電共生廠、變電站、太陽能發電廠，以及興建晶圓廠、電子零件組裝廠、資料中心等經驗和實績，是全台唯一可提供從前端工程規劃、設計、建造、後續維運管理到投資與經營的統包工程集團。