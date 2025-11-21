鴻海攜手中鼎打造「TEEMA科學園區」加速全球布局
鉅亨網記者張欽發 台北
全台最大統包工程承攬商 CTCI 中鼎 (9933-TW) 集團，擁有豐富的全球 EPC 統包工程及淨零低碳園區建廠實績，將與鴻海 (2317-TW) 攜手推動「TEEMA 科學園區」海外開發計畫，期能成功打造具國際前瞻性與實踐淨零永續的產業聚落，並大幅提升台灣企業的國際競爭力，加速台灣電子產業鏈的全球布局。
中鼎指出，本科學園區開發計畫，由鴻海與台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）共同啓動，園區橫跨亞、美、歐三大洲；因應區域製造、供應鏈重組、地緣政治等全球趨勢和挑戰，除藉力台灣科學園區經驗，將制度、技術與人才延伸到海外建立能量，並將 AI 賦能及 ESG 理念融入園區，帶動產業共創新局。
中鼎楊宗興董事長表示，中鼎榮幸成為 TEEMA 科學園區全球開發團隊的重要夥伴，主要負責墨西哥、美國、波蘭及印度等地的園區整體開發規劃、專案管理與 EPC 統包等工作。我們將全力以赴，結合集團工程統包、智能創新、資源循環等三大事業群堅實的專業技術以及菁英團隊，積極協助建構符合國際標準、永續發展與智慧創新的園區基礎設施，期能為台灣產業躍升國際奠定重要根基。」
中鼎深耕能源、循環及高科產業建設多年，於美國、中國大陸、中東、東南亞及印度等地完成多項電力、綠能、水資源及高科等領域建廠專案，包括建置廢水處理廠、再生水廠、廢溶劑回收再利用、固體及廢液焚化設施、最終處置設施、空氣汙染防制設施、燃氣電廠、汽電共生廠、變電站、太陽能發電廠，以及興建晶圓廠、電子零件組裝廠、資料中心等經驗和實績，是全台唯一可提供從前端工程規劃、設計、建造、後續維運管理到投資與經營的統包工程集團。
中鼎指出，中鼎藉由「TEEMA 科學園區」海外開發計畫案的合作，可望再創亮眼實績，更助力鴻海將台灣的科技、管理和價值延伸到世界各地，打造一個遍布全球的「日不落科技園區」。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 讓世界看見台灣的工程實力 中鼎集團總裁余俊彥獲頒工研院院士
- 中鼎再傳LNG捷報 得標洲際接收站站區興建統包案
- 〈焦點股〉中鼎Q2轉盈 上半年每股虧損1.2元 今填權息逾5成
- 中鼎Q2轉盈 上半年每股虧損1.2元 明除權息2元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇