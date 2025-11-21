〈台股開盤〉非農冷水澆熄輝達 暴跌855點吞掉昨日史上第二大漲點
鉅亨網記者吳承諦 台北
美國公布非農就業報告不如預期，聯準會 12 月降息預期下降，美股四大指數收黑。台股今 (21) 日開低走低，開 26821.97 點，下跌 604.39 點，跌破 5 日線支撐，而在台積電下跌 55 元，電子、金融股走弱下，指數一度跌 855.68 點，超過台股第七大跌點紀錄 838.7 點，並吞掉昨日創下的史上第二大漲點 846 點，早盤估量 6372 億元。
美國 21 日公布非農就業指數，顯示新增 11.9 萬人，遠高於預期 5.1 萬人，市場對於 12 月降息大幅下降；另外，儘管輝達繳出亮眼財報，然而市場對於 AI 科技估值過高疑慮仍在，市場賣壓出籠，拖累台股近期走勢。
電子權值股紛紛走弱，台積電 (2330-TW) 下跌 55 元，跌近 4%，來到 1400 元大關；聯發科 (2454-TW) 下跌 35 元，跌近 3%，；日月光投控 (3711-TW) 跌逾 5%，台達電 (2308-TW) 跌逾 4%，鴻海 (2317-TW) 均跌近 3%，廣達 (2382-TW) 跌逾 1%。
AI 類股下挫，矽光子部分，聯亞 (3081-TW)、聯鈞 (3450-TW) 跌逾 3%，光聖 (6442-TW)；散熱部分，雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW) 跌近 6%。
塑化類股也陷入回檔，南亞 (1303-TW)、台塑 (1301-TW) 跌約 2%，亞聚 (1308-TW)、國喬 (1312-TW)、台化 (1326-TW) 跌逾 1%。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台股創第二大漲點 外資回頭買超131億元敲進台積電6704張
- 台灣供應鏈搶攻矽光子與CPO商機 AI長線成長趨勢不改！
- 〈美股盤後〉輝達無力救全村 台積電ADR挫 費半指數下殺近5%
- 財報炸裂也救不了？輝達狂飆變跳水 華爾街驚呼「應收帳款」嚇壞市場
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇