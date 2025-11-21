search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台股開盤〉非農冷水澆熄輝達 暴跌855點吞掉昨日史上第二大漲點

鉅亨網記者吳承諦 台北

美國公布非農就業報告不如預期，聯準會 12 月降息預期下降，美股四大指數收黑。台股今 (21) 日開低走低，開 26821.97 點，下跌 604.39 點，跌破 5 日線支撐，而在台積電下跌 55 元，電子、金融股走弱下，指數一度跌 855.68 點，超過台股第七大跌點紀錄 838.7 點，並吞掉昨日創下的史上第二大漲點 846 點，早盤估量 6372 億元。

cover image of news article
〈台股開盤〉非農冷水澆熄輝達 暴跌855點吞掉昨日史上第二大漲點。(圖：shutterstock)

美國 21 日公布非農就業指數，顯示新增 11.9 萬人，遠高於預期 5.1 萬人，市場對於 12 月降息大幅下降；另外，儘管輝達繳出亮眼財報，然而市場對於 AI 科技估值過高疑慮仍在，市場賣壓出籠，拖累台股近期走勢。


電子權值股紛紛走弱，台積電 (2330-TW) 下跌 55 元，跌近 4%，來到 1400 元大關；聯發科 (2454-TW) 下跌 35 元，跌近 3%，；日月光投控 (3711-TW) 跌逾 5%，台達電 (2308-TW) 跌逾 4%，鴻海 (2317-TW) 均跌近 3%，廣達 (2382-TW) 跌逾 1%。

AI 類股下挫，矽光子部分，聯亞 (3081-TW)、聯鈞 (3450-TW) 跌逾 3%，光聖 (6442-TW)；散熱部分，雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW) 跌近 6%。

塑化類股也陷入回檔，南亞 (1303-TW)、台塑 (1301-TW) 跌約 2%，亞聚 (1308-TW)、國喬 (1312-TW)、台化 (1326-TW) 跌逾 1%。


文章標籤

台積電AI台股開盤TOP

相關行情

台股首頁我要存股
台積電1395-4.12%
聯發科1145-3.38%
日月光投控208-6.52%
台達電900-5.66%
鴻海227.5-3.81%
廣達269-1.82%
聯亞415-4.60%
聯鈞214-5.31%
光聖1110+0.45%
雙鴻864-7.49%
奇鋐1215-8.99%
南亞52.6-7.07%
台塑40.1-2.91%
亞聚12.3-2.38%
國喬10.2-2.86%
台化32.3-2.42%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

中強短弱
日月光

61.29%

勝率

#均線指標下殺

中強短弱
日月光

61.29%

勝率

#帶量跌破均線糾結

中強短弱
日月光

61.29%

勝率

#指標剛跌破

偏強
台積電

44.44%

勝率

#島狀下跌

偏強
台積電

44.44%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty