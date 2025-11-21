〈台股開盤〉非農冷水澆熄輝達 暴跌855點吞掉昨日史上第二大漲點

美國公布非農就業報告不如預期，聯準會 12 月降息預期下降，美股四大指數收黑。台股今 (21) 日開低走低，開 26821.97 點，下跌 604.39 點，跌破 5 日線支撐，而在台積電下跌 55 元，電子、金融股走弱下，指數一度跌 855.68 點，超過台股第七大跌點紀錄 838.7 點，並吞掉昨日創下的史上第二大漲點 846 點，早盤估量 6372 億元。