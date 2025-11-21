search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 2025年11月21日台股中小型公司10月營收一覽（新增3家）

鉅亨網新聞中心

本次公布10月營收一覽

截至台北時間2025年11月21日07:55，彙整前一日公布10月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2029家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
宏易-觀光餐旅 2,743萬 97.8%
精確-電機機械 7.08億 37.6%
上緯投控-綠能環保 1.20億 -84.4%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
上緯投控-綠能環保 1.20億 79.4%
精確-電機機械 7.08億 1.2%
宏易-觀光餐旅 2,743萬 -20.4%
10月已公布營收一覽

截至目前，已公布10月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2029家。其中營收年增大於 25％有444家，年增小於-20％有377家。

10月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 147家
介於10～50億 >= 0% 258家
介於10～50億 < 0% 215家
介於10～50億 <= -20% 239家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 297家
小於10億 >= 0% 415家
小於10億 < 0% 317家
小於10億 <= -20% 239家

10月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
寶泰生醫-生技醫療業 179萬 59700.0%
理銘-建材營造業 9,571萬 42439.1%
致和證-金融保險業 4.65億 24652.3%
華固-建材營造業 14.41億 12003.2%
宏普-建材營造業 29.08億 9196.0%

10月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
斯其大-其他電子業 8,964萬 24731.3%
智通聯網-通信網路業 5,008萬 15307.7%
東華-紡織纖維 62萬 3333.3%
三圓-建材營造業 3.03億 3227.9%
三地開發-建材營造業 5.10億 2528.3%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股營收速報台股營收10月營收生技醫療業寶泰生醫觀光餐旅宏易

相關行情

台股首頁我要存股
宏易11.5+9.00%
精確53.8-1.47%
上緯投控106.5-6.58%
理銘39.5+1.94%
致和證14.9-1.97%
華固98.5+0.00%
宏普25.65+0.20%
東華19.95-4.09%
三圓37.25-4.49%
三地開發33.65+0.15%
寶泰生醫30.7+1.05%
斯其大27.35+0.22%
智通聯網87.3-0.01%

鉅亨贏指標

了解更多

#一紅吃三黑

中弱短強
宏易

65.39%

勝率

#寶塔翻紅

中弱短強
宏易

65.39%

勝率

#波段回檔股

偏弱
上緯投

69.23%

勝率

#島狀下跌

偏弱
上緯投

69.23%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty