台股創第二大漲點 外資回頭買超131億元敲進台積電6704張
鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今日上漲 846 點創歷史第二大漲點，外資由連 2 賣轉為回頭買超 131 億元，其中大買台積電 (2330-TW)6704 張、買超金額 97 億元，賣超富邦金 (2881-TW)2.91 萬張最多，南亞科 (2408-TW) 也遭調節 2.84 萬張。
除了台積電外，外資也買超日月光投控 (3711-TW)1.07 萬張、欣興 (3037-TW)1.05 萬張、大聯大 (3702-TW) 及光寶科 (2301-TW) 各 1 萬張，緯創 (3231-TW)9170 張、微星 (2377-TW)6493 張、國巨 *(2327-TW)5906 張等電子股。
非電族群方面，外資買超元大金 (2885-TW)1.59 萬張、中信金 (2891-TW)1.19 萬張、永豐金 (2890-TW)1.04 萬張等金融股，傳產則有萬海 (2615-TW)1.56 萬張、台泥 (1101-TW)8975 張、台玻 (1802-TW)8591 張等。
外資賣超除了富邦金及南亞科外，調節仁寶 (2324-TW)1.28 萬張、京元電子 (2449-TW)1 萬張、鴻海 (2317-TW)8860 張、臻鼎 - KY(4958-TW)8711 張、金寶 (2312-TW)6912 張、定穎投控 (3715-TW)5410 張等電子股。
外資也賣超航空雙雄華航 (2610-TW)9744 張、長榮航 (2618-TW)3957 張，其他遭調節個股還有康霈 *(6919-TW)4392 張、中鋼 (2002-TW)3704 張、中興電 (1513-TW)3558 張，以及 00919、0056、0050 等 ETF。
