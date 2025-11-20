台股創第二大漲點 外資回頭買超131億元敲進台積電6704張

台股今日上漲 846 點創歷史第二大漲點，外資由連 2 賣轉為回頭買超 131 億元，其中大買台積電 (2330-TW)6704 張、買超金額 97 億元，賣超富邦金 (2881-TW)2.91 萬張最多，南亞科 (2408-TW) 也遭調節 2.84 萬張。