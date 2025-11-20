search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

台股創第二大漲點 外資回頭買超131億元敲進台積電6704張

鉅亨網記者彭昱文 台北

台股今日上漲 846 點創歷史第二大漲點，外資由連 2 賣轉為回頭買超 131 億元，其中大買台積電 (2330-TW)6704 張、買超金額 97 億元，賣超富邦金 (2881-TW)2.91 萬張最多，南亞科 (2408-TW) 也遭調節 2.84 萬張。

cover image of news article
台股創第二大漲點 外資回頭買超131億元敲進台積電6704張。(鉅亨網資料照)

除了台積電外，外資也買超日月光投控 (3711-TW)1.07 萬張、欣興 (3037-TW)1.05 萬張、大聯大 (3702-TW) 及光寶科 (2301-TW) 各 1 萬張，緯創 (3231-TW)9170 張、微星 (2377-TW)6493 張、國巨 *(2327-TW)5906 張等電子股。


非電族群方面，外資買超元大金 (2885-TW)1.59 萬張、中信金 (2891-TW)1.19 萬張、永豐金 (2890-TW)1.04 萬張等金融股，傳產則有萬海 (2615-TW)1.56 萬張、台泥 (1101-TW)8975 張、台玻 (1802-TW)8591 張等。

外資賣超除了富邦金及南亞科外，調節仁寶 (2324-TW)1.28 萬張、京元電子 (2449-TW)1 萬張、鴻海 (2317-TW)8860 張、臻鼎 - KY(4958-TW)8711 張、金寶 (2312-TW)6912 張、定穎投控 (3715-TW)5410 張等電子股。

外資也賣超航空雙雄華航 (2610-TW)9744 張、長榮航 (2618-TW)3957 張，其他遭調節個股還有康霈 *(6919-TW)4392 張、中鋼 (2002-TW)3704 張、中興電 (1513-TW)3558 張，以及 00919、0056、0050 等 ETF。


文章標籤

台股外資台積電南亞科三大法人TOP

相關行情

台股首頁我要存股
台積電1455+4.30%
萬海81.8-0.85%
日月光投控222.5+6.21%
欣興171.5+6.85%
大聯大65+1.40%
光寶科160+4.23%
緯創143+4.38%
微星103+1.48%
國巨230.5+2.44%
元大金36.05+3.30%
中信金43.3+0.93%
永豐金27.05+2.27%
台泥20.7+1.47%
富邦金89.3+1.36%
台玻34.25+9.95%
仁寶29.4+0.00%
京元電子211.5+7.63%
鴻海236.5+3.28%
臻鼎-KY141+3.68%
金寶21.9-0.45%
定穎投控123+8.37%
華航19.25+1.05%
長榮航33.75+0.60%
康霈*127-5.58%
中鋼17.75+0.28%
南亞科155.5-2.81%
中興電151+0.67%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱轉強股

中強短弱
日月光

61.29%

勝率

#低檔佈局訊號

中強短弱
日月光

61.29%

勝率

#帶量突破均線糾結

中強短弱
日月光

61.29%

勝率
偏強
台積電

44.44%

勝率

#動能指標下跌股

中弱短強
萬海

72.73%

勝率

#波段上揚股

偏強
台積電

44.44%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty