〈美股盤後〉輝達無力救全村 台積電ADR挫 費半指數下殺近5%

美股週四 (20 日) 走勢急轉直下，輝達掀起的全面反彈快速熄火，難以支撐整體科技股走勢，市場對 AI 估值與聯準會 12 月是否再次降息的疑慮升溫，四大指數全面下挫。

輝達無力救全村 台積電ADR挫 費半指數下殺近5%(圖：REUTERS/TPG)

台積電 ADR 挫超 1.7%，費半指數狂殺近 5%。道瓊指數收跌 386 點，盤中一度大漲逾 700 點。標普 500 指數收挫 1.56%，那斯達克綜合指數重摔 2.16%，與盤中最高漲幅 2.6% 差距拉大，呈現明顯反轉。

輝達盤中曾因亮眼財報與強勁財測上漲 5%，但最終轉跌超 3%，拖累整體 AI 板塊。

儘管執行長黃仁勳表示，Blackwell 晶片需求「爆表」，並否認 AI 泡沫說法。然而，這份亮眼的財報不足以支撐該股或整體市場上行，因市場對 AI 股票估值的疑慮持續存在，尤其是在聯準會可能不再降息的情況下。

週四壓力來源之一是延後發布的 9 月非農就業報告，顯示新增 11.9 萬人，高於預期，使市場降低對 12 月降息的押注。最新聯邦基金期貨顯示，12 月降息機率跌至不到 40%。

週四的行情反轉延續了 AI 概念股本月的疲弱走勢。投資人在今年大漲後開始獲利了結，市場表現承壓。輝達 11 月迄今下跌逾 8%，正走向自 3 月以來最糟的單月表現。

美股週四 (20 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 386.51 點，或 0.84%，收 45,752.26 點。

那斯達克指數下跌 486.181 點，或 2.16%，收 22,078.048 點。

S&P 500 指數下跌 103.4 點，或 1.56%，收 6,538.76 點。

費城半導體指數下跌 317.96 點，或 4.77%，收 6,352.07 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 349.87 點，或 2.17%，收 15,765.22 點。

標普 11 大板塊幾乎全面走弱，僅有民生消費族群逆勢上漲，科技類股跌勢最重，資訊科技指數大跌 2.66%。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭。Meta (META-US) 下跌 0.19%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.86%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.15%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.60%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.49%。

台股 ADR 普遍承壓。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.72%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.27%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.52%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.84%。

企業新聞

儘管 AI 晶片龍頭輝達公布遠優於預期的第三季財報與財測，市場仍對 AI 族群的高估值保持警戒，輝達 (NVDA-US) 週四早盤猛攻 5% 高峰，午盤後卻急轉直下，股價直落超過 3%，報每股 180.64 美元，單日市值震盪幅度高達驚人的 3920 億美元。

分析師稱，輝達應收帳款明顯攀升的情況，可能成為讓交易員卻步的關鍵因素。橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 也指出 AI 有形成泡沫的跡象，但不建議投資人因此全面撤出。

沃爾瑪 (WMT-US) 週四飆漲 6.46%，收在每股 107.11 美元。公司公布的第三季業績優於預期，並表示今年關稅帶來的壓力比先前評估的更小。同時，沃爾瑪也第二度上調全年財測，並宣布將於 12 月把股票上市地從紐約證交所轉往那斯達克掛牌。

星巴克 (SBUX-US) 收低 1.27% 至每股 82.62 美元，星巴克員工工會正在擴大持續一週的罷工行動，工會表示，來自美國 25 個城市 30 家門市的咖啡師計劃於週四加入罷工，這使得參與罷工的門市總數達到 65 個城市的 95 家。

華爾街分析

道瓊與那指盤中高低差均超過 1,000 點，那指盤中一度上漲 2.6%，最終收跌逾 2%。華爾街恐慌指數 VIX 攀升。

Argent Capital Management 投資組合經理 Jed Ellerbroek 稱：「雖然很難確定市場反轉的明確原因，但過去兩週一直處於偏防禦性的交易氛圍，因此週四可能只是這種趨勢的延續。」

KKM Financial 的 Jeff Kilburg 表示：「輝達帶來的熱潮正被 12 月降息機率下降的情況澆熄。市場原本預期 12 月降息，但敘事似乎已經轉變。」

Globalt Investments 的資深投資組合經理 Thomas Martin 研判：「市場需要一些時間消化該如何進行配置，特別是在成長對價值、以及風險性資產對避險資產之間的位置。」