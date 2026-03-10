鉅亨網新聞中心 2026-03-10 13:40

分析指出，相較於原油，荷姆茲海峽關閉對液化天然氣（LNG）市場的長期影響恐更為嚴峻。由於全球約兩成的液化天然氣需經此航道運輸，且供應高度集中於卡達，市場的脆弱性已隨著軍事衝突升溫而全面顯現。

不能只看石油 荷姆茲危機對這能源衝擊更大。(圖:shutterstock)

荷姆茲海峽是全球最重要的能源航運通道之一。統計顯示，全球約有 20% 的液化天然氣必須經由這條海上要道運輸，其中絕大部分來自卡達。僅卡達一國，就占全球近兩成的 LNG 出口量，使其在全球天然氣供應鏈中具有舉足輕重的地位。

然而，上週局勢急轉直下。在伊朗無人機襲擊後，全球最大液化天然氣出口商卡達能源公司宣布，其位於拉斯拉凡工業城（Ras Laffan）的 LNG 出口綜合設施遭到軍事攻擊，被迫全面停產，同時宣布相關天然氣交付出現「不可抗力」。

供應中斷的消息迅速反映在價格上。歐洲天然氣價格在短短一週內飆升 63%，創下自 2022 年俄烏戰爭爆發以來最大單週漲幅。亞洲天然氣市場同樣出現強烈反應，週一 (9 日) 早盤價格來到每百萬英熱單位 23.40 美元。

為了填補供應缺口，亞洲買家正積極搶購現貨貨源，而隨著歐亞天然氣價差擴大，一些原本前往歐洲的 LNG 運輸船也開始轉向亞洲市場。

供應高度集中 且少有替代方案

分析人士指出，與原油不同，天然氣在物流上幾乎沒有替代方案。原油仍可透過陸上管線或其他路線運輸，例如沙烏地阿拉伯與阿聯酋部分原油，就能透過陸路管線繞過荷姆茲海峽。但天然氣長距離運輸幾乎完全依賴液化後，再由專門的 LNG 船運送，缺乏可替代的基礎設施，使其對航道安全的依賴程度遠高於原油。

Rapidan Energy 全球天然氣與 LNG 研究主管 Alex Munton 指出，全球天然氣市場的另一個結構性弱點在於供應高度集中。中東原油生產分布於多個國家、油田與煉油設施，即使部分設施受損，整體供應仍能維持。

但天然氣情況截然不同，大量產能集中於卡達的拉斯拉凡工業城，使全球 LNG 供應鏈更加脆弱。

此外，即使荷姆茲海峽航運恢復，天然氣供應也不會立即回到正常水準。Munton 指出，天然氣液化是一項高度工業化、技術要求極高的冷卻與壓縮過程，一旦整個工廠停產，重新啟動遠比原油生產困難。與油井可依市場需求調整產量不同，LNG 設施重啟往往需要更長時間，無法在短時間內恢復運作。

復產難度高 恐拖累供應恢復速度

Munton 預估，只有在航運安全完全確定、船舶能安全通過荷姆茲海峽後，LNG 出口才可能重新啟動。

其中一個關鍵因素是保險成本。一艘 LNG 運輸船的造價可能高達 2.5 億美元，在戰爭風險未解除前，船東與保險公司都不太可能願意承擔如此高昂的風險。

更重要的是，整個 LNG 供應鏈涉及氣田、液化工廠、儲存設施與專用運輸船等多個環節，任何一個節點中斷，都可能拖慢整體復工進度。Munton 指出，即便局勢緩和，全面恢復營運也可能需要數週時間，而不是幾天。

在供應端方面，市場也缺乏短期替代來源。雖然美國目前是全球最大的 LNG 出口國，但其現有出口產能幾乎已經接近極限，其他地區也沒有足夠的新產能能迅速填補卡達供應缺口。在供應難以快速增加的情況下，市場最終可能只能透過需求調整來平衡，例如部分用戶轉向價格較低的煤炭發電，以減少天然氣消耗。

分析人士同時警告，若衝突進一步升級，並直接針對卡達天然氣基礎設施發動更多攻擊，對全球能源市場的衝擊可能更加長期。Munton 指出，目前對拉斯拉凡工業城的攻擊更像是一種警告，而非全面破壞行動，但該設施本身高度集中，若遭到更大規模打擊，全球 LNG 供應將面臨嚴重風險。