搶AI大餅！Marvell狂招印度工程師、研發火力全開(圖：REUTERS/TPG)

邁威爾印度區負責人 Navin Bishnoi 日前受訪時表示，公司未來三年將以每年約 15% 的速度擴充其在印度約 1,700 名員工的規模，但並未透露更詳細的研發預算規劃。

邁威爾在印度共有三大據點，其中班加羅爾 (Bengaluru) 為印度總部，海德拉巴 (Hyderabad) 負責資料中心安全解決方案，浦那 (Pune) 則是專注於網路與儲存領域的嵌入式開發。

雖然印度目前僅占邁威爾營收的一小部分，但 Bishnoi 表示，隨著當地資料中心容量擴張、資料保護法規趨嚴，對相關晶片需求逐步增加，看好未來成長空間。

他指出：「印度現在可能已是全球第三大資料中心市場。」並透露公司正與多家超大規模雲端服務商 (Hyperscalers)，以及印度本土企業洽談合作，以拓展客戶基礎。

邁威爾為無晶圓廠 (Fabless) 公司，主要設計用於 AI 與雲端基礎設施的高階晶片，不涉晶片製造，但目前正與當地的封測業者洽談合作，以配合印度半導體產業的政策推動。這些封測公司即 OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test)業者，負責晶片製造完成後的封裝與測試。

Bishnoi 表示，雖然印度在未來五年內不太可能成為邁威爾的主要營收來源，但長期機會依然明顯。他說：「十年後是有可能的。」

邁威爾的擴張計劃與印度總理莫迪 (Narendra Modi) 近年的產業策略一致。印度正將半導體製造視為未來經濟發展核心，推動供應鏈本地化，以減少對進口的依賴，並提升在全球電子產業中的角色。