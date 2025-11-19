鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-19 18:30

曾被華爾街冠以「數位黃金」、承載「登月式成長」期待的比特幣，正陷入尷尬的「預期反差」，今年來累計下跌近 30%，較今年高點亦重挫近 30%，表現落後於從科技股到短期國債的各類資產，連被視為「過時」的黃金都輕鬆跑贏比特幣。

「登月夢」碎了！比特幣今年挫跌三成 連美債、黃金漲幅都輾壓它（圖：Shutterstock）

在聯準會 (Fed) 政策轉向預期、全球風險偏好收縮的背景下，長期債券、那斯達克指數乃至於以穩定著稱的美國公用事業指數，漲幅均應超過比特幣，周二 (18 日) 一度跌破 9 萬美元，這一價位恰好是比特幣現貨 ETF 推出以來的平均資金入場成本，意味著多數早期 ETF 投資者仍陷「虧損」困境。

對許多投資人而言，今年本是比特幣「破圈」的關鍵年，支持加密貨幣的白宮政策、允許跨代幣 ETF 推出的新規，加上機構資金流入，曾讓市場以為數位資產終於要融入主流，但在年初短暫飆升後，便陷入暴跌與信心瓦解的循環。

一位避險基金坦言：「我們原本希望它能分散組合風險，結果它跟著一起跌，還跌得更狠。」

對於低迷的原因，市場分歧明顯。XBTO Trading 高級交易員 George Mandres 指出，上月暴力下跌留下長期心理創傷，約 190 億美元槓桿部位瞬間蒸發，讓造市商收緊流動性，投資者風險偏好驟降，「這種影響不會很快消失」。

數位資產分析公司 BRN 研究主管 Timothy Misir 說：「現在的加密貨幣市場，早已不是什麼『避險資產』，而是宏觀收緊下的『槓桿放大器』。」

當前市場情緒已轉向防禦。根據 Coinbase 旗下 Deribit 平台數據，針對 8.5 萬和 8 萬美元關卡的下行保護選擇權需求激增，而選擇權定價也顯示，比特幣年底重新觸及 12.6 萬美元歷史高點的機率不足 5%。

不過，比特幣當前價格仍遠高於川普 2024 年選舉前的水平，歷史上也不乏「暴跌後強彈」的案例。