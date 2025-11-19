search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

「登月夢」碎了！比特幣今年挫跌三成 連美債、黃金漲幅都輾壓它

鉅亨網編譯陳韋廷

曾被華爾街冠以「數位黃金」、承載「登月式成長」期待的比特幣，正陷入尷尬的「預期反差」，今年來累計下跌近 30%，較今年高點亦重挫近 30%，表現落後於從科技股到短期國債的各類資產，連被視為「過時」的黃金都輕鬆跑贏比特幣

cover image of news article
「登月夢」碎了！比特幣今年挫跌三成 連美債、黃金漲幅都輾壓它（圖：Shutterstock）

作為全球最大的數位資產，比特幣曾被包裝為「抗通膨工具」、「投資組合分散化神器」甚至是「成長引擎」，但如今這些標籤逐一褪色。


在聯準會 (Fed) 政策轉向預期、全球風險偏好收縮的背景下，長期債券、那斯達克指數乃至於以穩定著稱的美國公用事業指數，漲幅均應超過比特幣，周二 (18 日) 一度跌破 9 萬美元，這一價位恰好是比特幣現貨 ETF 推出以來的平均資金入場成本，意味著多數早期 ETF 投資者仍陷「虧損」困境。

對許多投資人而言，今年本是比特幣「破圈」的關鍵年，支持加密貨幣的白宮政策、允許跨代幣 ETF 推出的新規，加上機構資金流入，曾讓市場以為數位資產終於要融入主流，但在年初短暫飆升後，便陷入暴跌與信心瓦解的循環。

更令專業投資人失望的是，比特幣「核心功能」全面失效，既未能抵消關稅引發的市場拋售，也沒能在反彈時放大收益，甚至在近期波動中失去「獨立性」。 

一位避險基金坦言：「我們原本希望它能分散組合風險，結果它跟著一起跌，還跌得更狠。」

對於低迷的原因，市場分歧明顯。XBTO Trading 高級交易員 George Mandres 指出，上月暴力下跌留下長期心理創傷，約 190 億美元槓桿部位瞬間蒸發，讓造市商收緊流動性，投資者風險偏好驟降，「這種影響不會很快消失」。

另一派觀點則歸因於整體市場疲軟，認為亞洲成長數據不如預期引發中國股市走弱，加上輝達財報前的科技股估值回調，流動性緊張下，加密貨幣反而成了「高貝塔風險的集中地」。

數位資產分析公司 BRN 研究主管 Timothy Misir 說：「現在的加密貨幣市場，早已不是什麼『避險資產』，而是宏觀收緊下的『槓桿放大器』。」

當前市場情緒已轉向防禦。根據 Coinbase 旗下 Deribit 平台數據，針對 8.5 萬和 8 萬美元關卡的下行保護選擇權需求激增，而選擇權定價也顯示，比特幣年底重新觸及 12.6 萬美元歷史高點的機率不足 5%。

不過，比特幣當前價格仍遠高於川普 2024 年選舉前的水平，歷史上也不乏「暴跌後強彈」的案例。

《彭博資訊》策略師認為，若比特幣能守住 9 萬美元關口，有望扭轉「市場壓力指標」的形象，成為引領風險情緒回升的轉折點。


文章標籤

比特幣美債金價加密貨幣科技股避險資產

相關行情

台股首頁我要存股
現貨黃金4111.691.08%
NASDAQ22432.85-1.21%
美元指數99.7430.19%
比特幣91485.93+0.18%
以太幣3098.90+1.33%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



      Empty
      Empty