鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-03 03:38

根據《華爾街日報》周五 (2 日) 報導，OpenAI 執行長奧特曼想打造應用商店對抗蘋果 (AAPL-US)，但測試結果顯示 ChatGPT 的 App 功能還很陽春，要挑戰 iPhone 還早得很。

ChatGPT 目前有超過 8 億用戶，現在可以直接在聊天室裡用 Instacart(CART-US) 買菜、用 Spotify 聽音樂或用 AllTrails 找登山路線，不用再開 iPhone App。

‌



奧特曼：蘋果才是真對手

奧特曼 12 月接受訪問時說，大家太專注 ChatGPT 跟 Google Gemini 的競爭，他真正的對手其實是蘋果。OpenAI 正把 ChatGPT 改造成作業系統，還跟前蘋果設計師 Jony Ive 合作開發新裝置，奧特曼希望有一天能取代 iPhone。

分析師 Gil Luria 說，誰掌控網路服務入口，就等於擁有最賺錢的收費站。現在蘋果握有主導權，向開發商收高額費用。如果越來越多人改用聊天機器人上網，OpenAI 地位就會越來越重要。

實際體驗狀況百出

但《華爾街日報》測試發現問題一大堆。Instacart 用起來還算順，其他 App 卻只能回答基本問題，還會把用戶導回手機 App 或網站，錯誤訊息也很常見。

拿 Uber 來說，ChatGPT 裡的小程式能估算車資和等候時間，但沒辦法直接叫車。用戶得跳到 Uber 網頁訂車，還要重新輸入上下車地點。而且要連上 Uber 很困難，得知道用「@uber」開頭才行。

Instacart 成功有內情

ChatGPT 比較成功的是 Instacart 整合。測試時，它幫素食家庭規劃一周菜單，完美地在 Costco 購物車放進所有食材。結帳按鈕直接連到 Instacart 網站付款。

Instacart 會根據購物籃金額付手續費給 OpenAI，這是 OpenAI 賺錢的方式之一。

Instacart 會這麼順利可能不是巧合。今年夏天加入 OpenAI 當高層的 Fidji Simo，之前就是 Instacart 執行長。她跳槽後，解決了兩家公司合作的卡關問題。

Instacart 技術長 Anirban Kundu 回憶，OpenAI 原本要求分享庫存資料，想讓 AI 在 ChatGPT 裡直接處理購物。但生鮮商品價格和庫存隨時在變，Instacart 希望聊天機器人即時呼叫他們的伺服器更新資料。

OpenAI 發言人說，公司目標是儘早推出新產品讓大家試用學習，不會等到完美才發布，而是透過頻繁更新快速改善。