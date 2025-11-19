鉅亨網編譯段智恆 綜合報導 2025-11-19 00:40

綜合外媒周二 (18 日) 報導，Temu 母公司拼多多第三季交出優於預期的獲利表現，但管理層同步釋出審慎展望，指出中國消費疲弱、國際電商監管升溫與同業補貼戰加劇，都可能使公司未來業績波動加劇。儘管營收與獲利雙雙高於市場預期，其美國掛牌股票仍走跌。

〈財報〉Temu四面楚歌！拼多多Q3營收僅增9% 高層示警「成長要變慢了」(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，拼多多 (PDD-US) 美股 ADR 周二盤中下跌 6.49%，每股暫報 120.66 美元。

中國內需承壓、補貼戰激烈 營收增速明顯放緩

根據財報，拼多多第三季營收成長 9% 至人民幣 1,082.8 億元 (以下單位皆同)，增速遠低於過往的雙位數高速成長；淨利則成長約 17%，介於 293 億至 313 億元之間，顯示嚴格控成本與高補貼促銷策略仍帶來一定效益。

不過，該公司坦言面臨多重逆風。副總裁劉珺 (Liu Jun) 表示，競爭環境正快速演變，加上外部不確定性提升，「營收成長持續趨緩，我們預期季度間財務表現仍可能波動。」

在今年的雙 11 購物節，根據第三方諮詢公司 Analysys 資料，拼多多銷售年增約 11.7%，略高於京東 (8.3%) 與阿里巴巴(9.3%)，但整體表現仍顯示消費熱度有限。

Temu 出口模式受衝擊 國際業務面臨更多不確定性

海外平台 Temu 是拼多多近兩年的成長引擎，但隨著監管與關稅政策轉向，其前景亦充滿挑戰。

美國取消低價包裹 800 美元以下的免稅「小額豁免」(de minimis) 規則後，Temu 與 Shein 等跨境電商的成本顯著提高；歐盟也預計明年對廉價包裹課稅。法國消費者監管機構近期更點名 Temu 銷售違規產品，使平台在歐洲面臨額外壓力。

拼多多共同執行長陳磊指出，全球貿易壁壘快速變化，監管環境出現「重大轉向」，公司將面臨更大的不確定性。

儘管如此，某些市場仍展現韌性。Sensor Tower 資料指出，Temu 在美國的月活躍用戶第三季年增率僅下滑 3%，較第二季的 24% 大幅收斂，反映在取消小額豁免後，平台透過價格調整與商品補貨的策略帶來部分改善；花旗 (C-US) 則指出其在歐洲維持強勁動能。