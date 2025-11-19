Meta高層異動！營收長將離職創業
鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電
綜合外媒周二 (18 日) 報導，Meta(META-US) 營收長 John Hegeman 表示，自己即將離職去創辦新創公司。這是 Meta 高層異動的最新案例。
Hegeman 在 Meta 任職近 17 年，同時擔任 Robinhood(HOOD-US) 董事，也是 Meta 財務長 Susan Li 的丈夫，曾歷經多個業務和技術職位，包含擔任廣告系統工程主管 7 年、在 Facebook app 工作 5 年，並於 2021 年重返廣告業務。
他的主要職責將由另一位 Meta 資深主管 Andrew Bocking 接手，而 Naomi Gleit 將領導商業 AI 及其他「新變現」產品，包括商業 AI 訊息和付費訂閱服務 Meta Verified。Hegeman 未透露新公司的細節。
Meta 內部異動之際，該公司核心廣告業務持續成長，但也面臨投資人要求證明其積極 AI 支出合理性的壓力。Meta 第三季營收優於預期，但承諾 2026 年將大幅增加支出，這項策略嚇壞投資人，股價自消息宣布後已下跌約 20%。
