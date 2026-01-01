賴清德元旦談話：台灣沒有時間內耗、揭四大國家總目標 願赴立院國情報告

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-01 18:31

今 (1) 日為 2026 年元旦首日，總統賴清德上午以「韌性之島，希望之光」為題發表 2026 新年談話。賴清德指出，過去一年台灣面臨挑戰不斷，但台灣都逐一克服，不因國際局勢動盪、時局紛擾而躊躇不前，他也揭櫫，我國將推動四個總目標，包括強化韌性國防、推動台灣成為「亞洲資產管理中心」等目標，也強調台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗，希望朝野共同努力，讓國家一起面對內外部挑戰，開創新局。

賴清德：台灣沒有時間內耗、揭四大國家總目標 願赴立院進行國情報告。(圖：總統府提供)

賴清德致詞時表示，過去一年，世界局勢充滿震盪，包括全球經貿秩序變動，國際衝突加劇，中國擴張的野心持續升高，也經歷了天災、令人痛心的社會事件，考驗著我們的社會韌性、危機意識和全民團結，但面對這些考驗，台灣人民沒有被擊倒，反締造了許多令人驚嘆的成就。

賴清德指出，過去一年 (2025 年)，我國經濟成長率創下 15 年來新高，估將達到 7.37%，而台股更在多變的經貿環境下，寫下新紀錄，失業率平均約 3%，就業情況是 25 年來最好，除了幫軍公教加薪，也連續 10 年調升勞工基本工資，將月薪從 2016 年的 2 萬零 8 元，調漲至今年 2 萬 9 千 5 百元，並帶動企業為員工加薪，讓經濟成長果實為全民所共享。

除了經濟亮眼表現，「福衛八號」齊柏林衛星，已在太空中運行；桃園機場「第三航廈北廊廳」啟用，海巡多艘國造的巡防艦也交艦成軍，「淡江大橋」終於也完成主橋段合龍，今年就要全線通車，並推動「健康台灣深耕計畫」，成立百億規模的「癌症新藥基金」。

賴清德強調，新的一年台灣要達成四個總目標：

第一，打造更安全、堅韌的台灣。堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制，去年已經宣布啟動反滲透 17 項國安策略，加速推動國安十法修法，並透過 8 年 1.25 兆國防特別預算投資，全面提升戰力，壯大國防產業，強化國家安全與社會安定，今年要一一來執行。

賴清德呼籲，面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗，可以對許多議題有不同的看法，但沒有強韌的國防就不會有國家，更不會有彼此爭辯的空間，應該是要不分黨派的全民共識，期盼朝野攜手合作順利讓重要的國防預算趕緊通過。

第二，邁向智慧繁榮的台灣。目前銀行、保險與證券三行業總資產已突破 130 兆元，10 年成長近 7 成，政府正推動臺灣成為「亞洲資產管理中心」，要讓人才資金深耕台灣，吸引國際資金，精準布局國際市場，為國家創造更多財富。

同時，也已啟動「AI 新十大建設」、「生技醫療」及「國防工業」等多重引擎，並協助中小微企業在轉型中持續維持競爭力，打造護國群山，確保臺灣在下一個世代的競爭優勢。

第三，追求所得分配的均衡，透過加薪、減稅及社會福利，來降低所得差距，改善分配不均，讓社會公平穩定。

包括明 (2027) 年起，單身租屋族年收入 64.4 萬元以下；雙薪租屋家庭年收入 110.8 萬元以下；四口之家租屋、有一對 6 歲以下小孩年收入 168.5 萬元以下，皆不必繳稅。社會福利政策方面，規劃 5 年投入經費超過 480 億元，及今年將上路的「強化社會安全網計畫 2.0」，預計 5 年投入 819.6 億元；也從今日起，人民生育每胎可領取社會保險生育給付加計生育補助，合計 10 萬元，希望今年度的中央總預算儘速審議，讓這些福國利民的政策順利推動。

第四，促成民主團結的台灣。賴清德指出，過去一年，許多福國利民的法案，因為政治杯葛被嚴重延宕，更有違憲之虞的法案被強行通過，民主的真諦在於即便有不同的意見，大家都願意遵守憲法，倘若憲政體制不被遵守，單一權力無限擴張，受苦的都是人民，被毀棄的則是國家。

賴清德表示， 2025 的僵局不會延續到 2026，攸關國家的生存發展的建設不會再因杯葛而停滯，也會積極行動，促成朝野合作。他重申，只要有助於化解對立、凝聚共識，願在《憲法增修條文》第 4 條第 3 項、以及憲法法庭 113 年憲判字第 9 號，所揭示的合憲下，赴立法院進行國情報告，也期盼新的一年，朝野能夠共同努力，讓國家團結一致，一起面對內外部挑戰。