鉅亨網編譯段智恆 2025-11-18 03:00

《路透》周一 (17 日) 援引知情人士報導指出，在人工智慧 (AI) 投資熱潮推動科技巨頭大舉舉債之際，美國避險基金 Saba Capital Management 近月出售多檔大型科技企業的信用衍生品(CDS)，協助銀行與資產管理機構針對潛在風險進行避險。此舉凸顯市場對「AI 泡沫與債務攀升」的擔憂正快速升溫。

科技巨頭債務飆升！華爾街瘋搶CDS避險部位(圖：REUTERS/TPG)

Weinstein 首次針對部分科技巨頭提供保護避險

報導指出，銀行希望藉由購入 CDS，減輕企業違約時可能面臨的潛在損失壓力。這些機構正尋求避險科技巨頭在 AI 投資狂潮下加速累積的債務風險——大型科技企業近月紛紛籌措龐大資金，以支應資料中心、GPU、伺服器等 AI 硬體擴張計畫。

除了銀行，多家大型資產管理公司 (包括一家私募信貸基金) 也表達強烈興趣，意圖買進更多信用保護。

CDS 價格會隨企業違約風險上升而攀升。雖然目前科技巨頭的違約機率仍遠低於其他產業，但近月 CDS 價格明顯走升，顯示市場對 AI 投資過熱的疑慮浮現。根據標普全球 (S&P Global) 數據，甲骨文與 Alphabet 的 CDS 價格均攀至兩年高點，Meta 與微軟的信用保護成本也在近幾周急升。

AI 資本支出瘋狂推升舉債 CDS 成避險 AI 泡沫的熱門工具

Saba 與銀行之間的此類交易反映金融市場正快速尋求避險，以因應 AI 企業估值暴漲與債務累積速度加快的現象。德意志銀行策略師 Jim Reid 指出，市場近期對科技產業 CDS 的需求增加，部分源於對「未來幾季 AI 企業債券供給暴增」的擔心；但更多投資人也直接將 CDS 視為「避險整體 AI 多頭部位」的工具。

儘管信用衍生品價格提高，分析師強調，大型科技企業的 CDS 利差仍低於許多投資級公司，顯示金融市場並未視科技巨頭為高風險群組。但近月明顯升溫的避險需求與舉債潮，讓市場對 AI 是否存在泡沫保持警戒。

根據標普全球資料：甲骨文五年期 CDS 利差最近突破 105 個基點，Alphabet、亞馬遜約落在 38 個基點附近，微軟約 34 個基點，這些水準雖仍屬低風險區間，但已較今年稍早明顯走揚。

另一方面，所謂「超大規模雲端業者」（hyperscalers）近月積極舉債：Meta 上月發行 300 億美元債券，甲骨文 9 月發行 180 億美元，Alphabet：近期亦積極進場籌資。

根據美銀 (BAC-US)，美國科技巨頭在 9 月與 10 月的投資級債券發行量已超過其年度平均水準的兩倍。