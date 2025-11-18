〈美股盤後〉輝達財報本周出爐 市場屏息以待 道瓊重挫逾550點

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-11-18 05:14

聯準會降息前景不明朗，輝達財報本週三即將出爐，市場屏息以待，美股主指週一 (17 日) 波動不斷，道瓊收盤大跌逾 550 點。

輝達財報本周出爐 市場屏息以待 道瓊重挫逾550點 (圖：shutterstock)

美元週一升值，黃金下跌 0.5%，作為另一項避險資產的 10 年期美債殖利率下跌 2 個基點至 4.13%，比特幣則跌破 92,000 美元。

‌



整體行情顯示，投資人不僅調節風險資產部位，同時也在重新評估市場中可能估值偏高的板塊。

市場減少對下月聯準會降息的押注，同時普遍預期明年將降息三次或更多次。聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 週一表示支持在央行 12 月會議上再次降息，稱他對勞動力市場和招聘速度急劇放緩感到擔憂。

隨著美國政府結束長達 43 天的關門，市場將重新迎來一系列延後的數據，本週焦點之一為原訂於週四公布的 9 月非農就業報告。白宮也指出，10 月數據可能仍不完整。這些新數據將成為聯準會 12 月利率決策的重要依據。

市場等待輝達和零售巨頭財報。輝達下滑超 1.8%，家得寶、目標百貨等大多數零售商的股票下跌。State Street SPDR S&P 零售 ETF (XRT-US) 下跌超 1.6%。

美股週一 (17 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 557.24 點，或 1.18%，收 46,590.24 點。

那斯達克指數下跌 192.514 點，或 0.84%，收 22,708.075 點。

S&P 500 指數下跌 61.7 點，或 0.92%，收 6,672.41 點。

費城半導體指數下跌 105.46 點，或 1.55%，收 6,705.74 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 112.21 點，或 0.69%，收 16,232.44 點。

標普 11 大板塊以防禦類股撐盤，通訊服務與公用事業逆勢上漲，但整體板塊仍偏弱勢。金融、能源與資訊科技領跌。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍疲弱。Meta (META-US) 下跌 1.22%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.82%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.11%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.53%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.78%。

台股 ADR 血染一片。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.99%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.12%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.68%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.45%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 週一盤中一度回落至 184 美元附近，但尾盤買盤進場使跌幅收斂，終場以 186.60 美元作收，跌幅達 1.88%。

輝達將於週三公布最新財報，被視為 AI 多頭行情的重要考驗，儘管市場普遍預期這家晶片製造商將再繳亮眼成績。

選擇權交易員預期該股將出現 6.5% 的單日波動，這將是過去一年來最大的隱含變動幅度。此外，申報文件顯示，富豪投資人 Peter Thiel 已出售接近 1 億美元的輝達持股，也加深投資人謹慎態度。

Alphabet (GOOG-US) 股價勁揚 3.11% 報每股 285.60 美元，此前波克夏 · 海瑟威揭露新建部位，Alphabet 躋身其第十大持倉，市場亦關注巴菲特在其企業生涯後期的布局方向。

福特宣布與亞馬遜合作，讓其認證中古車正式於 Amazon Autos 上銷售。消費者可在線上完成貸款與購車流程大部分步驟，並享 14 天或 1000 英里的退款保障。美國二手車零售商 CarMax (KMX-US) 驟跌收弱超 6.7%。

幣圈拋售加劇，企業仍有買盤進場。比特幣開發公司 Strategy (MSTR-US) 週一公告指出，上週再度加碼 8,178 枚比特幣，投入金額約 8.36 億美元，使其總持倉增加至接近 65 萬枚，為自 7 月底以來最大單週增持量。該股週一跌幅超 2% 報每股 195.42 美元。

華爾街分析

歷史數據顯示，標普於長時間站穩 50 日均線後跌破該水準，短期往往仍有下探空間，但一個月後平均表現轉趨回升。

Piper Sandler 分析師 Craig Johnson 指出，目前市場已進入健康的盤整期，板塊輪動從科技向其他族群擴散，牛市結構仍維持完整。

Pepperstone 高級研究策略師 Michael Brown 稱，輝達本週三的財報是市場下一個重要風險事件，尤其在過去數週市場對整體 AI 熱潮已不再抱持過度興奮的態度之際。

E*Trade 策略主管 Chris Larkin 表示：「由於 AI 交易在過去數週表現掙扎，輝達的財報再次成為推動市場動能的關鍵。」

Fundstrat Global Advisors 華盛頓政策策略師 L. Thomas Block 表示：「鑑於聯準會主席鮑爾在 10 月會後記者會上對未來政策方向的表述引發不確定性，市場會高度關注會議紀錄。」