根據《路透》報導，中國商務部周五 (14 日) 批評荷蘭經濟部長卡雷曼斯 (Vincent Karremans) 日前為接管安世半導體 (Nexperia) 辯護的言論，正值荷蘭高層官員即將赴北京討論爭端之際，使雙方緊張情勢升溫。

安世半導體風暴炸裂！中國怒批荷蘭部長「挑釁」 稱別再製造新問題

《衛報》本周四刊出的訪問中，荷蘭經濟部長卡雷曼斯表示，對荷蘭 9 月 30 日決定接管位於荷蘭、由中國企業聞泰科技持有的安世半導體並不後悔。該公司生產大量汽車與電子產品用晶片。荷蘭當局當時以技術外流疑慮為由，將此案視為國家安全問題而採取行動。

在接管行動後，中國隨即對安世半導體在中國生產的產品祭出出口限制，衝擊從德國到日本的汽車業供應鏈。中國商務部周五在一份篇幅較長的聲明中表示，對卡雷曼斯的言論「極度失望並強烈不滿」，並列出對荷蘭政府多項不滿指控。

聲明指出：「正是荷方對一家全資私人企業 99% 股權的『不當干預』，如同向平靜水面投下一顆石頭，引發巨大漣漪，才是全球半導體供應鏈動盪與破壞的真正來源。」荷蘭經濟部對此不予置評。

這份聲明被視為迄今最明確的跡象，顯示北京對這場同時涉及地緣政治與企業管控的爭議採取強硬立場，而這起事件也持續動搖中荷關係。安世半導體在荷蘭生產大量晶片，但其中約 70% 需送往中國封裝。

荷蘭經濟部的高層代表團預計數日內抵達北京，試圖尋求折衷方案。外界推測，此行將與中國商務部官員會談。中國方面近期要求荷蘭政府撤銷接管決定，並呼籲其他歐洲聯盟國家施壓荷蘭政府作出讓步。

談判議題預計包括：安世半導體荷蘭公司拒絕將晶圓運往其中國組裝廠，以及荷蘭法院以管理不當為由，暫停該公司前執行長、聞泰科技創辦人張學政的職務等。

中國商務部表示，已透過核發民用晶片的出口豁免，協助紓緩供應鏈緊張，但仍警告供應鏈脆弱性依舊，因為「荷方未採取任何實質行動解決問題」。聲明更指控安世半導體荷蘭公司拒絕向中國買家出貨，甚至阻止中國晶圓代工廠向客戶供貨，進一步加劇汽車製造商面臨的風險，並將企業爭端升高為「系統性風險」。