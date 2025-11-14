AI晶片折舊該用幾年算？一個會計問題恐掀科技股估值巨浪

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-14 22:07

根據《CNBC》周五 (14 日) 報導，全球科技巨擘未來五年將砸 1 兆美元建 AI 資料中心，但一個會計問題正困擾高層：AI 晶片該用幾年折舊？

輝達AI晶片折舊年限直接影響企業獲利數字，成為投資人評估科技股是否過熱的關鍵指標。(圖:Shutterstock)

這對融資 AI 建設的投資人和貸款機構至關重要，因為設備保值時間越長，企業能拉長折舊年限，對獲利的衝擊就越小。

前所未見的挑戰

但 AI GPU 帶來了特殊挑戰，因為它們進入市場時間還很短。輝達首款針對資料中心的 AI 晶片約在 2018 年問世。目前的 AI 熱潮始於 2022 年底 ChatGPT 發布。自那以來，輝達年度資料中心營收從 150 億美元飆升至今年 1 月止會計年度的 1150 億美元。

國際律師事務所 Latham & Watkins 新興企業與成長業務副主席 Haim Zaltzman 表示，相較企業使用數十年的其他重型設備，GPU 實際能用多久根本沒有紀錄可循。「是三年、五年，還是七年？」處理 GPU 融資案的 Zaltzman 說，這對融資目的而言，有著巨大的差異。

部分輝達客戶認為 AI 晶片將長期保值。採購 GPU 並出租給客戶的 CoreWeave(CRWV-US)，自 2023 年起對基礎設施採用六年折舊週期。

該公司執行長 Michael Intrator 本周告訴《CNBC》，CoreWeave 的輝達 A100 晶片於 2020 年發表，目前全數訂滿。一批 2022 年的 H100 晶片因合約到期釋出後，立即以原價 95% 被預訂。「我得到的所有數據都告訴我，基礎設施確實保值，」Intrator 說。

市場疑慮浮現

然而，CoreWeave 股價在財報發布後暴跌 16%，該股較 6 月高點已跌 57%。甲骨文股價也較 9 月歷史高點重挫 34%，反映市場對 AI 過度投資的擔憂。

AI 投資最直言不諱的懷疑者之一是知名空頭 Michael Burry，他最近揭露做空輝達和 Palantir(PLTR-US)。Burry 本周暗示，Meta(META-US)、甲骨文、微軟、Google 和亞馬遜 (AMZN-US) 等企業高估 AI 晶片使用年限，低估折舊。他認為伺服器設備實際壽命約兩到三年，企業因此灌水獲利數字。

亞馬遜和微軟拒絕評論。Meta、Google 和甲骨文未回應置評請求。

黃仁勳的玩笑話

AI 晶片未必能撐到六年。它們可能耗損故障，或因新款 GPU 發布而過時。

輝達執行長黃仁勳今年稍早發表新款 Blackwell 晶片時開玩笑說：「當 Blackwell 開始大量出貨時，Hopper 根本送都送不出去。某些情況下 Hopper 還可以，但不多。」

輝達現在每年發表新款 AI 晶片，而非之前的兩年周期，超微 (AMD-US) 也跟進這種產品迭代腳步。

亞馬遜在 2 月文件中表示，已將部分伺服器使用年限從六年縮短至五年，因「技術發展速度加快，特別是在 AI 和機器學習領域」。

微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 本周則表示，該公司試圖分散 AI 晶片採購時程，避免過度投資單一世代處理器。「我們從輝達學到的最大教訓之一，就是他們的升級速度加快了，」納德拉說：「我不想被困在某一世代四、五年的折舊期。」