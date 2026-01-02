鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-02 10:45

壁仞科技 (06082-HK) 今 (2) 日在港股首掛上市，每股定價 19.60 港元，早盤一度最高漲逾 118% 至 42.88 港元，市值超 900 億港元。根據招股書，壁仞科技共發行 28.48 億股股份，每手 200 股，所得款項淨額 53.75 億港元。

壁仞科技成立於 2019 年，專注於開發 GPGPU 晶片及基於 GPGPU 的智慧運算解決方案，以提供 AI 所需的基礎算力。透過整合自主研發的基於 GPGPU 的硬體及專有的 BIRENSUPA 軟體平台，該公司的解決方案支援從雲端到邊緣的廣泛應用中 AI 模型的訓練及推理。

壁仞科技是中國主要的 AI 晶片廠商之一，此次募資主要用於研發智慧運算解決方案以及智慧運算解決方案的商業化、營運資金及一般公司用途。

壁仞科技港股上市前，中國另外兩家國產 GPU 廠商摩爾線程、沐曦已在上個月先後在 A 股科創板上市。

從經營情況來看，過去三年壁仞科技收入持續成長，但仍陷於虧損。2022 年至 2024 年，壁仞科技分別虧損人民幣 14.74 億元、17.44 億元、15.38 億元，三年累計虧損 47.5 億元。去年上半年營收人民幣 5890.3 萬元，虧損 16 億元。

虧損原因與其他中國國產 AI 晶片廠商類似，壁仞科技的研發開支相對於年收入而言較為高企。在 2022 年至 2024 年，壁仞科技研發開支共 27.3 億元，2024 年該公司研發開支佔年收入的比例為 245.5%。

中國智慧運算晶片市場主要參與者高度集中，按 2024 年中國市場產生的收入計算，輝達和華為海思合計佔 94.4% 的市場份額，其餘市場相對分散，有超過 15 家規模化參與者，但沒有佔據超 1% 市場份額的主要參與者。

此外，2024 年前輝達和超微佔據了中國通用 GPU 市場 98% 的份額。以在中國市場產生的收入計，2024 年壁仞科技在中國智慧運算晶片市場為 0.16%，在通用 GPU 市場的市佔率 0.2%，2025 年料將取得 0.19% 的智慧運算晶片市佔率。