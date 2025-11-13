合併終止後再現合作契機？日產、本田傳進軍美國共同開發車款

鉅亨網編譯段智恆 2025-11-13 21:30

根據《日經》(Nikkei)報導，日產汽車 (Nissan) 執行長艾斯皮諾薩 (Ivan Espinosa) 周四 (13 日) 表示，公司正考慮與本田汽車 (Honda) 在美國展開車輛與動力系統的共同開發項目。這項合作構想重新引起關注，是在兩家公司今年初終止合併洽談之後再度出現的合作可能。

日產與本田去年 12 月曾公開證實雙方正在討論合併，但因在權力分配等議題上存在重大分歧，雙方最終於今年 2 月宣布結束協議。目前兩家公司皆強調，現階段沒有恢復合併或資本結盟的對話。《日經》指出，艾斯皮諾薩強調，雙方的合作方向主要集中在電動化與智慧車輛技術領域，而非資本層面的整合。

日產在回應聲明中也表示，公司持續尋求與本田在電動化與車輛智慧化技術上的合作機會，但目前沒有進一步資訊可提供。

美國一直是日產與本田的重要銷售市場，也是兩家車廠在北美布局的核心。日產近年在當地面臨混合動力車款不足的問題，正好是本田的強勢領域；因此合作開發在美國市場具有實質策略意義。《日經》援引知情人士指出，日產甚至考慮利用其美國工廠的閒置產能，替本田生產皮卡車款，相關討論仍在進行中。艾斯皮諾薩也向《日經》表示，日產正評估多種可行選項。

日產上周公布，北美第二季銷量年增近 7%，受惠於更聚焦的行銷策略與加強零售銷售的布局。本田方面，美國市場占其全球銷量超過兩成。公司近期下調全年營業利益預估，部分原因是安世半導體 (Nexperia) 晶片供應短缺衝擊車輛生產，並因此將本會計年度北美新車銷售預測下修 11 萬輛。