鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-13 03:00

根據《彭博》周三 (12 日) 報導，美國亞特蘭大聯準銀行 (Federal Reserve Bank of Atlanta) 總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 宣布將於任期屆滿後退休，並警告當前通膨仍是經濟面臨的「更明顯且迫切風險」，呼籲在達成 2% 通膨目標前，聯準會 (Fed) 應維持利率不變，以免過早寬鬆引發新一輪物價壓力。

Fed波斯提克明年2月退休 促慎防過早寬鬆重燃通膨風險(圖：REUTERS/TPG)

重申通膨風險仍高 反對過度寬鬆

波斯提克周三在亞特蘭大經濟俱樂部 (Atlanta Economics Club) 發表談話時指出，儘管美國勞動市場近月出現放緩跡象，但價格穩定仍是決策者當前最急迫的任務。他強調：「在這樣的情勢下，貿然將政策推向寬鬆區間，等同替通膨野獸重新輸血，這不是我們應該承擔的風險。」

他表示，Fed 今年已兩度降息以支撐就業，但官員之間對 12 月是否再降息仍意見分歧。一派官員主張進一步降息以防就業惡化，另一派則認為必須維持政策限制性，以防通膨回升。波斯提克屬於後者，並直言現階段仍需保持警惕。

波斯提克指出，政府關門導致官方經濟數據延遲發布，使決策環境更加複雜。不過，企業調查顯示成本與價格仍面臨上行壓力。他同時認為，部分勞動市場變化可能與結構性因素有關，例如移民變化與人工智慧 (AI) 導入，而非貨幣政策可直接解決的問題。

他說：「從我觀察到的官方數據與替代指標來看，勞動市場並不需要強烈的貨幣政策藥方。」

明年 2 月卸任 任內以「包容性經濟」理念著稱

波斯提克現年 59 歲，自 2017 年起掌舵亞特蘭大聯準銀行，是第一位出任 Fed 地方銀行總裁的非裔與公開同志人士。他宣布將於 2026 年 2 月 28 日任期屆滿時退休，不尋求延任。

他在聲明中表示：「我為能讓『人人受益的經濟』願景更加具體化而感到驕傲，也期待在下一個階段，持續推動這項理念。」Fed 主席鮑爾則在聲明中讚揚他在任內「強化了 Fed 的制度基礎，並推進了央行使命」。

波斯提克雖今年無貨幣政策投票權，但支持 Fed 於 9 月與 10 月的兩次降息，同時提醒同僚應警惕關稅效應與通膨黏性。他過去曾因投資申報疏漏而受審查，但內部調查結果顯示無利用內線交易。

他的離任將為 Fed 的人事版圖帶來變動，時值美國總統川普持續施壓要求降息之際，市場關注白宮是否藉由人事任命強化對聯準會地方分行的影響力。鮑爾任期將於明年 5 月屆滿，屆時 Fed 高層可能迎來新一輪改組。