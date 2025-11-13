鉅亨網編譯段智恆 2025-11-13 00:10

根據《CNBC》報導，美國眾議院多數黨領袖史卡利塞 (Steve Scalise) 周三 (12 日) 表示，眾院將於美東時間晚間 7 點 (台灣時間周四早上 8 點) 表決通過一項支出法案，以結束美國史上最長的政府關門。

政府關門42天終於有解！美眾院投票表決時間出爐(圖：REUTERS/TPG)

史卡利塞接受《CNBC》訪問時指出：「我們大概會在下午 4 點到 5 點開始程序，實際投票時間可能落在晚上 7 點左右。」他強調：「這項法案至關重要，會經過充分辯論，但我們必須讓這件事完成。」

若該法案如預期通過，將終結持續逾六周的政府停擺。這次停擺導致聯邦公務員被迫放無薪假、政府多數機構停擺、《補充營養援助計畫》(SNAP) 發放中斷，並在假期旅遊旺季加劇機場延誤。

參議院已於日前批准這項臨時支出方案，將使政府維持運作至明年 1 月 30 日，涵蓋農業、軍事計畫及立法機構等開支，並提供受影響公務員的補發薪資。

美國總統川普先前已表態，若法案送達白宮，他將簽署成法。

史卡利塞坦言，眾院多數優勢相當微弱，但對能爭取足夠票數通過法案仍具信心。他說：「有些民主黨人仍想繼續玩政治遊戲，讓美國家庭受苦，不過我們已經有足夠票數，也可能再多爭取幾票，讓這場荒謬的局面結束。」

共和、民主兩黨過去數周互相指責對方是政府關門的罪魁禍首。多項民調顯示，選民多將責任歸咎共和黨，但《NBC 新聞》稍早調查指出，民主黨遭責備的比例也創下 30 年來最高。